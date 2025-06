Chuvas no RS fazem dois mortos e deixam 2,3 mil pessoas fora de casa

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul confirmou na manhã desta quarta-feira a segunda morte em decorrência das chuvas que atingem o estado. O órgão estadual também informou que os temporais que ocorrem desde a noite de segunda-feira já deixaram 2.336 pessoas desalojadas ou desabrigadas. Ao todo, 51 municípios reportaram danos ou intercorrências causadas pelos temporais.

Uma das vítimas mortas é uma mulher de 54 anos que havia desaparecido ao tentar cruzar uma área alagada de carro. Um idoso de 65 anos, que também estava no veículo, segue desparecido, e as buscas continuam.

O carro do casal teria sido levada pela correnteza ao tentar cruzar uma ponte. Inicialmente, a Defesa Civil do Rio Grande do Sul afirmou que dois corpos foram localizados, mas corrigiu a informação posteriormente.

A segunda morte ocorreu em Nova Petrópolis. A vítima, segundo a Defesa Civil, é um homem de 22 anos que teve o corpo retirado do interior de um carro pelos Bombeiros Voluntários. As circunstâncias do óbito ainda estão sendo apuradas.

Desalojados e desabrigados

Os desalojados ou desabrigados são, sobretudo, da Fronteira Oeste e na Região Central do Rio Grande do Sul, explicou o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD), em publicação nas redes sociais na manhã desta quarta-feira. "Monitoramos com atenção o Vale do Taquari e o Vale do Caí, com possibilidade de atingir a cota de inundação em algumas cidades", alertou Leite nas redes sociais.

O governador também informou que há risco de deslizamentos em áreas montanhosas da Serra, Centro e dos Vales.

Balanço das chuvas no RS

Pessoas em abrigos- 1.000

Pessoas desalojadas- 1.336

Óbitos- 2

Desaparecidos- 1

Estragos em Santa Maria

Na cidade de Santa Maria, onde choveu mais de 100 mm em 24 horas, 56 famílias sofreram algum prejuízo devido às chuvas. Um total de 84 pessoas ficaram desalojadas e outras nove, desabrigadas, de acordo com a RBS TV. Os municípios de Mata e Santana do Livramento registraram ocorrência de granizo.

No município de Encruzilhada do Sul, 15 residências foram inundadas, deixando 30 pessoas desalojadas e 150 afetados. Em Jaguari, foram relatadas 600 pessoas desalojadas e outras 600 desabrigadas. Já em Lajeado, uma residência desabou, mas sem deixar vítimas.