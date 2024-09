Depois de onda de calor, São Paulo terá volta da frente fria em setembro; veja previsão

Frio, calor, frio, calor... São Paulo anda com clima de "Karatê Kid" com esse "bota casaco, tira casaco" nas últimas semanas. E tudo indica que o desequilíbrio térmico vai persistir até o fim de setembro: a previsão da Climatempo indica que a partir do dia 19, a onda de calor que tomou a cidade nos últimos dias e fez os termômetros baterem os 30º dará espaço para uma forte frente fria.

Até que ela chegue, no entanto, o calor vai continuar intenso e seco. A Metsul anunciou que há uma massa de ar quente cobrindo o Brasil, que vai se fortalecer na próxima semana. E as altas temperaturas virão acompanhadas de baixa umidade (-12%), até mais do que as ondas de calor nos meses de abril e maio, o que aumenta o risco de mais queimadas no estado.

Semana com onda de calor

Ao longo desta semana e de 9 a 18 de setembro, o estado de São Paulo deve enfrentar altas temperaturas. De terça, 3, a domingo, 8, esperam-se máximas de 31ºC e 32ºC, segundo a Climatempo. Não há previsão de chuva para nenhum dos dias.

A partir do dia 9 os termômetros devem subir ainda mais. As máximas atingem até 37ºC.

Quando volta a esfriar em São Paulo?

A partir do dia 19 de setembro, São Paulo voltará a enfrentar uma frente fria. As temperaturas devem cair de forma brusca no início da primavera (23 de setembro).

Tempo seco e queimadas

Em agosto, São Paulo enfrentou inúmeros novos pontos de incêndio, em especial no interior no estado. Foi o pior mês em número de focos de queimadas desde 1998, quando dados começaram a ser registrados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, decretou situação de emergência por 180 dias nas áreas dos 45 municípios paulistas atingidos por incêndios florestais entre 4 e 24 de agosto.