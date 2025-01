Chuva forte com raios atinge o Rio e provoca estágio 2 de alerta na cidade

A chuva já atinge diferentes pontos do Rio na tarde desta quarta-feira, 29. Devido aos impactos provocados, o Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura do Rio (Cor) informou que o município entrou no estágio 2 de alerta, às 16h, em uma escala de cinco — podendo ter ocorrências de alto impacto na cidade.

Segundo o Sistema Alerta Rio, núcleos de chuva estão atuando sobre as zonas Norte e Oeste, em bairros próximos aos limites do município com a Baixada Fluminense e deslocando-se lentamente. A próxima hora segue com previsão de pancadas de chuva acompanhadas de raios, principalmente nessas regiões e na Ilha do Governador.

Previsão do tempo e possibilidade de novos alertas

Para este fim de tarde e início de noite, ainda segundo o Alerta Rio, o céu ficará nublado, e há previsão de pancadas isoladas de chuva moderada a muito forte, acompanhadas de raios. Já os ventos estarão fracos a moderados. Há possibilidade de nova mudança de estágio devido à chuva e outros fatores.

Nas redes sociais, há registro de alagamento em ruas de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, e em Santa Cruz, na Zona Oeste, onde a chuva atingiu 15,6 mm na estação de medição.

Ainda segundo o Alerta Rio, entre 16h45 e 17h, houve registro de chuva moderada nas seguintes estações:

Penha – 5,4 mm

Ilha do Governador – 3,2 mm

Irajá – 2,2 mm

Saúde – 1,8 mm

Madureira – 1,8 mm

Jacarepaguá/Tanque – 1,6 mm

Pontos de alagamento registrados na cidade

Até o momento, foram identificados bolsões d’água em diversos pontos do Rio. Confira alguns dos trechos afetados:

Rua Netuno, na altura da Rua Mercúrio, na Pavuna.

Rua Felipe Cardoso, na altura do BRT Gastão Rangel, em Santa Cruz.

Rua Senador Câmara, na altura da Rua Dom João VI, em Santa Cruz.

Rua Morávia, no Jardim Carioca, na Ilha do Governador.

Rua Demétrio de Toledo, no Taúá, na Ilha do Governador.

Estrada do Rio Jequiá, na Cacuia, Ilha do Governador.

Estrada do Galeão, na altura da Rua Espumas.

Praia Congonhas do Campo, na altura da Rua Manoel Marreiros, em Bancários, na Ilha do Governador.

Impacto no transporte público

O MetrôRio chegou a ter a circulação de trens afetada na Linha 2, mas todas as estações já estão abertas e normalizadas. Mais cedo, devido à forte chuva, as estações Pavuna, Engenheiro Rubens Paiva, Acari/Fazenda Botafogo, Coelho Neto e Colégio foram fechadas temporariamente. Nas linhas 1 e 4, não houve impacto nos intervalos.

Nova Iguaçu entra em alerta máximo

A Defesa Civil de Nova Iguaçu informou que a cidade entrou em estágio de alerta máximo às 15h53 desta quarta-feira, devido ao temporal. Houve alagamento de ruas em diversos bairros, sendo as áreas mais afetadas:

Riachão – 63,75 mm

Cobrex – 49,2 mm

O Rio Botas transbordou e atingiu 3,67 metros de altura. O alerta máximo é o quinto de seis níveis de gravidade.

A Defesa Civil de Nova Iguaçu subiu para a escala 4 de Alerta, que vai até 6 níveis, devido ao temporal que segue caindo na cidade nesta tarde de quarta-feira (29/01/25). No vídeo, é observado uma cabeça d’água no bairro Marco II em Nova Iguaçu. Há muitos pontos de alagamento (+) pic.twitter.com/gguvDGRwQo — NID - Nova Iguaçu Depressão (@Novaiguacudepre) January 29, 2025



Nas redes sociais, circulam vídeos mostrando os impactos da chuva em vários pontos da cidade. Além do Rio Botas, há imagens de uma cachoeira se formando atrás do Shopping da Pedreira.

Hoje, 29 de janeiro de 2025, fortes chuvas atingiram Nova Iguaçu, resultando em alagamentos significativos na cidade. Imagens aéreas mostram as ruas ao redor do Shopping Nova Iguaçu, conhecido como "Shopping da Pedreira", completamente alagadas. pic.twitter.com/8thxY1Pyat — 𝙍𝙄𝙊 𝙚𝙢 𝘾𝙃𝙊𝙌𝙐𝙀 🚨 (@RIOemCHOQUE) January 29, 2025

Segundo a prefeitura, equipes da Defesa Civil estão nas ruas atendendo emergências. Até agora, foram registradas cinco ocorrências, sendo:

Três alagamentos.

Uma ameaça de queda de laje.

Uma queda de árvore sobre fiação.

Apesar da tempestade, não há registros de mortos, feridos, desalojados ou desabrigados até o momento.

Todos os 37 Pontos de Apoio da cidade estão de prontidão para receber a população, caso necessário. Para as próximas horas, há previsão de chuva forte com raios e rajadas de vento. A Defesa Civil orienta que a população permaneça em local seguro e acompanhe as atualizações meteorológicas.