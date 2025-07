Chuva deve retornar a São Paulo nesta quinta-feira, 24, mas interior segue com risco de incêndios

A previsão do tempo para esta quinta-feira, 24, em São Paulo indica que a região metropolitana deve voltar a registrar chuvas fracas, com possibilidade de chuviscos no final do dia, principalmente nas áreas próximas à SERRA DO MAR.

As temperaturas na capital paulista variam entre 12°C e 21°C, com aumento da nebulosidade e sol aparecendo entre nuvens ao longo do dia. A chuva trará alívio para a cidade, mas a condição de tempo instável ainda permanecerá.

Interior do Estado segue com risco de incêndios e altas temperaturas

Apesar das chuvas previstas para a capital, o interior de São Paulo continua enfrentando um cenário preocupante devido ao tempo seco e às altas temperaturas. Algumas regiões do interior ainda registram termômetros acima dos 35°C, o que mantém a ameaça de incêndios florestais e focos de fogo. A Defesa Civil do estado segue monitorando a situação e reforça o alerta sobre as condições ambientais adversas.

A seca prolongada e o calor intenso fazem com que as condições de incêndios sejam mais favoráveis, o que requer atenção redobrada, principalmente em áreas com vegetação densa, como o interior paulista e regiões próximas a áreas de preservação ambiental.

Alerta da Defesa Civil para o estado

A Defesa Civil reforça a necessidade de precaução nas áreas mais afetadas pelo tempo seco, especialmente no interior do estado, onde as altas temperaturas e a umidade baixa aumentam o risco de incêndios. A recomendação é que a população evite o uso de fogo em áreas abertas e preste atenção aos avisos das autoridades locais sobre condições ambientais adversas.