Celso Sabino toma posse como ministro do Turismo; saiba quem ele é

O Turismo era comandado pela deputada Daniela Carneiro, que era do União Brasil, mas migrou para o Republicanos. Daniela é esposa do prefeito de Belford Roxo, Waguinho Carneiro. A dupla apoiou Lula nas eleições presidenciais e foram considerados determinantes para diminuir a rejeição do petista no Rio de Janeiro.

Como os parlamentares do União Brasil na Câmara não consideravam Daniela como uma escolha da bancada, mas sim uma decisão pessoal de Lula, o partido não se via obrigado a se alinhar ao governo em votações. A expectativa da articulação política é que a entrada de Sabino melhore o cenário de negociações.

Quem é Celso Sabino, o novo ministro do turismo?

Natural de Belém, Sabino é administrador e advogado de formação. Ele está em seu segundo mandato consecutivo como deputado federal. Ele é considerado um aliado do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).

Em seu site oficial, Celso Sabino se diz cristão e frequentador da igreja evangélica. Em suas principais pautas, a biografia destaca a saúde, a segurança e a defesa animal.



Na atual legislatura, Sabino apresentou 197 propostas legislativas, das quais 119 foram arquivadas.

O deputado já foi relator de propostas, como do PL 1518, que deu origem à Lei Aldir Blanc 2 de fomento ao setor cultural, e do PL 2337, que propôs alterações no imposto de renda, que está parado no Senado.

Atualmente no União Brasil, o ministro do Turismo já passou por quatro partidos. O político foi eleito pelo PSDB em 2018, mas deixou a legenda após se alinhar ao governo Bolsonaro e defender o apoio do partido a Lira em vez de Baleia Rossi (MDB-SP) na disputa pela presidência da Câmara.

Reforma ministerial

Lula negocia outras mudanças com partidos de centrão. O ministério dos Esportes — deve ir para o Republicanos —, a Embratur, a Funasa, os Correios e a Caixa estão no pacote do bloco. O governo tem hoje 37 ministérios.