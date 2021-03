Brasil passa a marca de 250 mil mortes por covid-19

O consórcio de veículos de imprensa divulgou um balanço nesta quarta-feira, 24, com os números da pandemia de covid-19 no Brasil, de acordo com dados das secretarias estaduais de Saúde. O país tem 250.079 óbitos e 10.326.008 casos confirmados da doença.

O balanço, atualizado às 20 horas, mostra que no período de um dia foram registradas 1.433 vítimas e 65.387 testes reagentes para o coronavírus.

Os dados são compilados pelo consórcio de imprensa que reúne UOL, Folha de S.Paulo, O Estado de S. Paulo, O Globo, G1 e Extra.

A média móvel, que contabiliza o número de óbitos da última semana, é de 1.129. Há 35 dias esta marca está acima de mil. A média de casos é de 49.533.

Vacinados nos estados

Segundo o levantamento feito pelo consórcio de imprensa, o Brasil já tem um total de 6.179.900 de doses aplicadas contra a covid-19. Este valor é a soma dos 26 estados mais o Distrito Federal e equivale a 2,92% da população brasileira.

AC: 1ª dose - 17.993 (2%); 2ª dose - 3.104 (0,35%)

1ª dose - 17.993 (2%); 2ª dose - 3.104 (0,35%) AL: 1ª dose - 90.303 (2,69%); 2ª dose - 6.029 (0,18%)

1ª dose - 90.303 (2,69%); 2ª dose - 6.029 (0,18%) AM: 1ª dose - 225.662 (5,36%); 2ª dose - 33.777 (0,80%)

1ª dose - 225.662 (5,36%); 2ª dose - 33.777 (0,80%) AP: 1ª dose - 24.310 (2,82%); 2ª dose - 1.724 (0,20%)

1ª dose - 24.310 (2,82%); 2ª dose - 1.724 (0,20%) BA: 1ª dose - 420.792 (2,82%); 2ª dose - 82.042 (0,55%)

1ª dose - 420.792 (2,82%); 2ª dose - 82.042 (0,55%) CE: 1ª dose - 265.157 (2,89%); 2ª dose - 58.536 (0,64%)

1ª dose - 265.157 (2,89%); 2ª dose - 58.536 (0,64%) DF: 1ª dose - 118.657 (3,88%); 2ª dose - 35.355 (1,16%)

1ª dose - 118.657 (3,88%); 2ª dose - 35.355 (1,16%) ES: 1ª dose - 113.742 (2,80%); 2ª dose - 15.958 (0,39%)

1ª dose - 113.742 (2,80%); 2ª dose - 15.958 (0,39%) GO: 1ª dose - 187.578 (2,64%); 2ª dose - 30.583 (0,43%)

1ª dose - 187.578 (2,64%); 2ª dose - 30.583 (0,43%) MA: 1º dose - 130.996 (1,84%); 2ª dose - 36.786 (0,52%)

1º dose - 130.996 (1,84%); 2ª dose - 36.786 (0,52%) MG: 1ª dose - 530.511 (2,49%); 2ª dose - 220.564 (1,04%)

1ª dose - 530.511 (2,49%); 2ª dose - 220.564 (1,04%) MS: 1ª dose - 108.222 (3,85%); 2ª dose - 41.730 (1,49%)

1ª dose - 108.222 (3,85%); 2ª dose - 41.730 (1,49%) MT: 1ª dose - 83.645 (2,37%); 2ª dose - 27.017 (0,77%)

1ª dose - 83.645 (2,37%); 2ª dose - 27.017 (0,77%) PA: 1ª dose - 129.681 (1,49%); 2ª dose - 33.330 (0,38%)

1ª dose - 129.681 (1,49%); 2ª dose - 33.330 (0,38%) PB: 1ª dose - 106.521 (2,64%); 2ª dose - 22.453 (0,56%)

1ª dose - 106.521 (2,64%); 2ª dose - 22.453 (0,56%) PE: 1ª dose - 274.376 (2,85%); 2ª dose - 92.391 (0,96%)

1ª dose 274.376 (2,85%); 2ª dose - 92.391 (0,96%) PI: 1ª dose - 68.036 (2,07%) ; 2ª dose - 12.611 (0,38%)

1ª dose - 68.036 (2,07%) ; 2ª dose - 12.611 (0,38%) PR: 1ª dose - 286.837 (2,49%); 2ª dose - 93.182 (0,81%)

1ª dose - 286.837 (2,49%); 2ª dose - 93.182 (0,81%) RJ: 1ª dose - 436.731 (2,51%); 2ª dose - 106.974 (0,62%)

1ª dose - 436.731 (2,51%); 2ª dose - 106.974 (0,62%) RN: 1ª dose - 86.099 (2,44%); 2ª dose - 30.010 (0,85%)

1ª dose - 86.099 (2,44%); 2ª dose - 30.010 (0,85%) RO: 1ª dose - 45.293 (2,52%); 2ª dose - 5.420 (0,30%)

1ª dose - 45.293 (2,52%); 2ª dose - 5.420 (0,30%) RR: 1ª dose - 25.167 (3,99%); 2ª dose - 6.217 (0,98%)

1ª dose - 25.167 (3,99%); 2ª dose - 6.217 (0,98%) RS: 1ª dose - 435.909 (3,82%); 2ª dose - 55.913 (0,49%)

1ª dose - 435.909 (3,82%); 2ª dose - 55.913 (0,49%) SC: 1ª dose - 159.697 (2,20%); 2ª dose - 52.075 (0,72%)

1ª dose - 159.697 (2,20%); 2ª dose - 52.075 (0,72%) SE: 1ª dose - 44.802 (1,93%); 2ª dose - 21.892 (0,94%)

1ª dose - 44.802 (1,93%); 2ª dose - 21.892 (0,94%) SP: 1ª dose - 1.723.124 (3,72%); 2ª dose - 453.036 (0,98%)

1ª dose - 1.723.124 (3,72%); 2ª dose - 453.036 (0,98%) TO: 1ª dose - 39.826 (2,50%); 2ª dose - 5.052 (0,32%)

SP restringe a circulação à noite

O governo de São Paulo vai restringir a circulação de pessoas à noite a partir desta sexta-feira, 26, para conter o avanço da pandemia de covid-19 no estado. Das 23 horas até as 5 horas da manhã somente deslocamentos essenciais - como voltar do trabalho, ir a hospitais, farmácias ou postos de gasolina - são permitidos. O comércio não essencial precisa fechar neste horário, mesmo que uma região esteja em uma fase da quarentena menos restrita. No período, qualquer aglomeração é proibida.

A nova regra se estende até 14 de março e a Polícia Militar vai fazer a fiscalização, incluindo blitze nas ruas de grandes cidades do estado, focadas em verificar principalmente possíveis aglomerações de festas clandestinas. Não haverá multa para as pessoas, apenas para os estabelecimentos em que haja aglomeração.