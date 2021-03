Pela primeira vez, Brasil tem mais de 2 mil mortes por covid-19 em 24h

O Brasil está no pior momento da pandemia de covid-19, e os números confirmam este panorama. De acordo com dados do Ministério da Saúde, o país teve, nesta quarta-feira, 10, um total de 2.286 mortes registradas nas últimas 24 horas. É a primeira vez desde o primeiro caso confirmado que o número de vítimas passa de 2.000. O total de óbitos é superior a 270.000.

Com isso, o país voltou a ser o que mais registrou mortes causadas pelo coronavírus no período de um dia em todo o mundo. O Brasil ficou nesta posição por várias semanas no meio do ano passado, mas com a queda da transmissão, os números foram diminuindo. Em segundo lugar estão os Estados Unidos, com 1.503 confirmações, segundo dados do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês).

E não é só o número de mortes que está alto, a taxa de ocupação de leitos de UTI também é extremamente preocupante. Em 25 das 27 capitais, a capacidade de atendimento chegou ou está muito próxima ao limite, segundo boletim da Fiocruz divulgado na quarta-feira.

Somente em São Paulo, a taxa de ocupação de leitos de UTI no estado está em 83%, uma das mais altas já registradas. O número de solicitações de vagas em leitos de enfermaria e terapia intensiva bateu um recorde nesta quarta-feira: 2.690. Com isso, o governo paulista vai abrir mais 1.118 novos leitos até o fim do mês.

Os dados compilados pelo consórcio de imprensa também são de recorde. O balanço, atualizado às 20 horas, mostra que no período de um dia foram registradas 2.349 vítimas e 80.955 testes reagentes para o coronavírus. O consórcio reúne UOL, Folha de S.Paulo, O Estado de S. Paulo, O Globo, G1 e Extra.

O total de vidas perdidas para a covid-19 é de 270.917, e o número de casos é de 11.205.972. A média móvel, que contabiliza o número de óbitos da última semana, está em 1.645. Há uma semana o país bate recorde nesta média diariamente.

Vacinados nos estados

A vacinação é apontada por especialistas em saúde e autoridades como a saída da crise sanitária. Mas o ritmo da aplicação ainda é muito lento.

Segundo o levantamento feito pelo consórcio de imprensa, o total de brasileiros que receberam ao menos uma dose da vacina contra o coronavírus é 9.013.639. Este valor é a soma dos 26 estados mais o Distrito Federal e equivale a 4,26% da população brasileira.