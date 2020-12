Brasil registra 848 mortes por covid-19 em 24h; total é de quase 180 mil

O consórcio de veículos de imprensa divulgou um balanço nesta quarta-feira, 9, com os números da pandemia de covid-19 no Brasil, de acordo com dados das secretarias estaduais de Saúde. O país tem 179.032 óbitos e 6.730.118 casos confirmados da doença.

O balanço, atualizado às 20 horas, mostra que no período de um dia foram registradas 848 vítimas e 54.203 testes reagentes para o coronavírus. É o maior registro de óbitos no período de um dia desde 12 de novembro, quando foram registradas 926 mortes.

Os dados são compilados pelo consórcio de imprensa que reúne UOL, Folha de S.Paulo, O Estado de S. Paulo, O Globo, G1 e Extra.

A média móvel, que contabiliza o número de óbitos da última semana, é de 643, um aumento de 34% se comparado com 14 dias atrás. A média de casos está em 41.926 confirmações diárias.

Corrida por vacina preocupa prefeitos

As prefeituras de Belo Horizonte e de Curitiba anunciaram nesta semana que vão comprar lotes da vacina contra a covid-19 desenvolvida pelo Butantan, em parceria com o laboratório chinês Sinovac. Uma possível corrida de governos locais pelo imunizante é vista com preocupação pela Frente Nacional dos Prefeitos.

Assim como governadores, que reclamaram na terça-feira, 8, em reunião com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, prefeitos também estão preocupados com a falta de um plano nacional de vacinação, que deveria ser feito pelo governo federal. Os chefes dos executivos municipais dizem que desta maneira a distribuição será de forma proporcional e igualitária entre os municípios brasileiros.