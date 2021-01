Brasil bate recorde e tem 84 mil casos de covid-19 em 24h, diz consórcio

O consórcio de veículos de imprensa divulgou um balanço nesta sexta-feira, 8, com os números da pandemia de covid-19 no Brasil, de acordo com dados das secretarias estaduais de Saúde. O país tem 201.542 óbitos e 8.015.920 casos confirmados da doença.

Os dados são compilados pelo consórcio de imprensa que reúne UOL, Folha de S.Paulo, O Estado de S. Paulo, O Globo, G1 e Extra.

O balanço, atualizado às 20 horas, mostra que no período de um dia foram registradas 1.379 vítimas e 84.977 testes reagentes para o coronavírus, é o maior número de confirmações de casos em 24 horas desde que o consórcio começou reunir os dados.

A média móvel, que contabiliza o número de óbitos da última semana, é de 872. A média diária de casos está em 45.294.

Na quinta-feira, 7, o país registrou um recorde de mortes em 24 horas. Foram 1.524 vítimas no período de um dia, segundo dados do Ministério da Saúde.

O período de recordes coincide com duas semanas após o Natal, e uma semana após ano novo. Este intervalo de 14 dias é justamente o tempo máximo em que o vírus pode se manifestar, segundo especialistas em saúde.

Apesar de alta de casos, SP mantém comércio aberto

O governo de São Paulo decidiu, nesta sexta-feira, 8, alterar algumas regras da quarentena no estado para deixar a mudança para fases mais difícil. Com isso, colocou 13 regiões na fase 3 amarela, e outras quatro regiões na fase 2 laranja. A escala vai de 1 vermelha – a mais restrita – até a 5 azul. A quarentena entra em vigor na segunda-feira, 11, e tem validade até dia 5 de fevereiro.

Isso significa que 90% da população do estado está na fase 3 amarela da quarentena, e 10% ficaram na fase 2 laranja. Na fase 3 amarela, o comércio pode abrir com 40% da capacidade, com algumas especificações de horário, sendo mais restrito no período noturno (veja abaixo).

A Grande São Paulo está nesta fase 3 amarela desde o começo de dezembro, e só teve alteração no horário máximo de abertura do comércio e de shoppings, que passou de 12 horas para 10 horas por dia.

O estado São Paulo tem um total de 1.528.952 casos confirmados e 48.029 mortes causadas pela covid-19, segundo dados da Secretaria Estadual da Saúde. A média diária de novos casos está em 7.552 e se mantém neste patamar desde o começo de dezembro.

Somente nos últimos três dias, os casos confirmados ficaram acima de 12.000, número comparado ao pico da doença no estado, no meio de 2020.