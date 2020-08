Brasil tem 1.058 mortes por covid-19 em 24h; total se aproxima de 100 mil

O Brasil tem 99.702 óbitos e 2.967.064 casos confirmados de covid-19, segundo levantamento dos veículos de imprensa junto às secretarias estaduais de Saúde e divulgado nesta sexta-feira, 7.

Os dados são compilados pelo consórcio que reúne UOL, Folha de S.Paulo, O Estado de S. Paulo, O Globo, G1 e Extra.

O balanço, atualizado às 20 horas, mostra que no período de um dia foram registradas 1.058 vítimas e 49.502 testes reagentes para o coronavírus.

A média móvel, que contabiliza o número de óbitos da última semana, é de 1.019. Há dois meses este valor está acima de 1.000 confirmações.

SP passa dos 600 mil infectados

Nove regiões do estado de São Paulo passaram para a chamada fase amarela da quarentena, que permite a retomada, ainda que parcial, de atividades de setores como escritórios, imobiliárias, comércio de rua, shoppings e concessionárias.

Com isso, de acordo com o governo do estado, 86% da população está em regiões amarelas. O governador João Doria (PSDB) prorrogou a quarentena até o dia 23 de agosto.

Balanço divulgado pela Secretaria Estadual da Saúde mostra que São Paulo tem 608.379 casos confirmados da doença, com 9.709 registrados no período de 24 horas. As mortes somam 24.735, sendo 287 delas registrados nas últimas 24 horas.

(Com Estadão Conteúdo)