Brasil tem 1.266 mortes por covid-19 em 24h, maior número desde agosto

O consórcio de veículos de imprensa divulgou um balanço nesta quarta-feira, 6, com os números da pandemia de covid-19 no Brasil, de acordo com dados das secretarias estaduais de Saúde. O país tem 199.043 óbitos e 7.874.539 casos confirmados da doença.

O balanço, atualizado às 20 horas, mostra que no período de um dia foram registradas 1.266 vítimas e 62.532 testes reagentes para o coronavírus. É o maior registro de mortes em um único dia desde agosto.

Os dados são compilados pelo consórcio de imprensa que reúne UOL, Folha de S.Paulo, O Estado de S. Paulo, O Globo, G1 e Extra.

A média móvel, que contabiliza o número de óbitos da última semana, é de 729. A média de casos é de 36.367.

SP vai reclassificar a quarentena na quinta-feira

O governo de São Paulo reclassifica a quarentena em todas as regiões do estado nesta quinta-feira, 7. A situação da pandemia de covid-19 não diminuiu como o esperado e novas restrições devem ser anunciadas em algumas regiões. A grande preocupação das autoridades em saúde é a taxa de ocupação de leitos de UTI, que atualmente é de 62,5% em todo o estado, e 65,2% na Grande São Paulo.

A última reclassificação foi feita há um mês, quando praticamente todo o estado foi colocado na fase 3 amarela, em uma escala que vai de 1 vermelha – a mais restrita – até a 5 azul. Somente a região de Presidente Prudente está na fase mais rígida, em que só os serviços essenciais estão autorizados a abrir. No restante do estado, o comércio pode funcionar com 40% da capacidade.