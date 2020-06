Brasil registra mais 1.005 mortes por coronavírus nas últimas 24h

O Brasil registrou 35.026 mortes e 645.771 casos confirmados de coronavírus, segundo o balanço divulgado pelo Ministério da Saúde nesta sexta-feira, 5. Em um dia, foram adicionados ao relatório mais 1.005 óbitos e 30.830 pessoas infectadas.

Ontem o país passou a Itália e agora é o terceiro com mais mortes em todo o mundo. Está atrás do Reino Unido, que tem 40.344 vítimas, e dos Estados Unidos, com 108.920, de acordo com a Universidade Johns Hopkins.

Há quatro dias o Brasil é o país que registra confirmações de mortes em 24 horas. Nesta sexta, os Estados Unidos aparecem em segundo lugar, com 1.035 mortes e 20.555 novas infecções, de acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, sigla em inglês).

Desde a quarta-feira, 3, o Ministério da Saúde passou a divulgar o balanço diário da situação da pandemia às 22h. Na gestão de Henrique Mandetta, os números eram divulgado sempre às 17h. Com Nelson Teich, a divulgação passou para às 19h.

Não foi apresentada justificativa técnica para a mudança. O novo horário faz com que os números não estejam disponíveis para divulgação no Jornal Nacional (TV Globo), o de maior audiência no país, ou para inclusão na primeira edição dos jornais impressos

O governo justificou o atraso dizendo que há uma incompatibilidade entre os sistemas das secretarias estaduais e municipais e, por conta disso, precisa rechecar os números.

“Os dados de casos e óbitos são informados pelas secretarias estaduais e municipais de saúde, que também possuem sistemas próprios de divulgação destas informações, em plataformas públicas. Assim, a pasta analisa e consolida os dados, sendo que em alguns casos há necessidade de checagem junto aos gestores locais”, disse uma nota oficial enviada à imprensa.

Há 21 dias o Brasil está sem ministro da Saúde. Eduardo Pazuello está no cargo de forma interina desde a saída de Teich. E há 11 dias o Ministério da Saúde também não tem um secretário de Vigilância em Saúde.

O departamento é responsável por estabelecer diretrizes, criar ações de prevenção e controle do coronavírus.