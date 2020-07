Brasil tem 1.057 mortes por covid-19 em 24h; total chega a 60.713

O Brasil tem 60.713 mortes e 1.453.369 casos confirmados de covid-19, segundo levantamento do consórcio de imprensa junto às secretarias estaduais de saúde e divulgado nesta quarta-feira, 1º de julho. A marca dos 60 mil mortos foi ultrapassada em uma atualização do boletim no começo da tarde.

O balanço, atualizado às 20 horas, mostra que em 24 horas foram registrados 1.057 óbitos e 44.884 testes reagentes para o SARS-CoV-2.

O consórcio de veículos reúne UOL, Folha de S.Paulo, O Estado de S. Paulo, O Globo, G1 e Extra.

Há 46 dias o Brasil está sem ministro da Saúde. Eduardo Pazuello está na função de forma interina desde maio.

SP e RJ: 100 dias de quarentena

Nesta quarta-feira, São Paulo e Rio de janeiro completaram 100 dias desde o início da quarentena. No dia 24 de fevereiro, quando a medida começou, São Paulo tinha 745 casos confirmados e 30 mortes pela covid-19. Agora registra 15.030 óbitos e 289.935 infectados.

Já o Rio de Janeiro tinha 233 casos e quatro vítimas. No último boletim contabilizou 10.198 óbitos e 115.278 testes positivos.

As capitais dos dois estados vivem situações semelhantes no estágio da quarentena. Na paulista, shoppings e comércio de rua já voltaram a funcionar e a previsão é de que no dia 6 de julho bares e restaurantes também voltem.

Na capital fluminense, os bares e restaurantes podem reabrir a partir desta quinta-feira, 2.

Novos casos crescem e óbitos caem

O Ministério da Saúde divulgou um balanço, nesta quarta-feira, que analisa a evolução da pandemia, segundo as semanas epidemiológicas. Este análise é feita sempre contabilizando os casos de domingo a sábado. Atualmente, estamos na 27ª semana que começou no dia 28 de junho.

Comparando as semanas 25 e 26, houve um aumento de 15% no número de novas infecções pelo coronavírus no país no período de sete dias, passando de 217.065 para 246.088.

Após bater recorde por quatro semanas como o país que mais registrou novos casos de covid-19 no mundo, o Brasil agora ficou em segundo lugar. O número de infectados nos Estados Unidos voltou a crescer na última semana epidemiológica, totalizando 246.876 testes positivos.

Em relação a mortes, O Brasil teve um total de 7.256 vítimas na 25ª semana epidemiológica e de 7.094 na 26ª, uma queda de 2%. Mesmo com a redução, há cinco semanas é o país que mais confirma novas mortes no período de sete dias.