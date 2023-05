Carros populares: Haddad levará a Lula estudos sobre impacto da renúncia fiscal

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta segunda-feira que vai levar ao presidente Lula estudos sobre o impacto da renúncia fiscal com as medidas anunciadas na semana passada para reduzir o preço dos carros populares.

As ações foram divulgadas pelo vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, após uma reunião com o presidente Lula, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e representantes do setor automobilístico no Palácio do Planalto.

Plano de Haddad

"Nós vamos levar para o presidente essa semana (impacto da renúncia fiscal). Vamos encerrar esse semana esse assunto — disse Haddad, em rápida conversa com jornalistas na Fazenda."

Os descontos nos preços dos veículos vão variar entre 1,5%, no mínimo, e 10,96%, no máximo, a partir da redução de impostos federais, como IPI e PIS/Cofins. Serão considerados carros de até R$ 120 mil.