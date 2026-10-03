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Candidatos a governador no Rio de Janeiro; veja o número e os nomes

Confira quem são os candidatos a governador do Rio de Janeiro nas eleições de 2026. Conheça as principais propostas, entenda a disputa e veja quando será a votação

Rio de janeiro - Praia de Botafogo - Pão de Açucar Foto: Leandro Fonseca Data: 13/04/2026 (Leandro Fonseca /Exame)

Rio de janeiro - Praia de Botafogo - Pão de Açucar Foto: Leandro Fonseca Data: 13/04/2026 (Leandro Fonseca /Exame)

César H. S. Rezende
César H. S. Rezende

Repórter de agro e macroeconomia

Publicado em 3 de outubro de 2026 às 19h54.

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RESUMO ＋

A disputa pelo Governo do Rio de Janeiro nas eleições de 2026 tem nove candidaturas: André Marinho, Anthony Garotinho, Coronel Busnello, Cyro Garcia, Douglas Ruas, Eduardo Paes, Juliete Pantoja, Luan Monteiro e William Siri. O primeiro turno será realizado em 4 de outubro, e uma eventual segunda votação ocorrerá em 25 de outubro.

A disputa pelo Governo do Rio de Janeiro nas eleições de 2026 tem nove candidaturas apresentadas após o encerramento do período de definição das chapas.

A corrida pelo governo estadual reúne candidatos de diferentes partidos e correntes políticas na disputa pelo comando do Executivo fluminense.

Conheça os candidatos ao governo do Rio de Janeiro nas eleições de 2026:

• André Marinho (Novo) 30;

• Anthony Garotinho (Republicanos) 10;

• Coronel Busnello (Missão) 14;

• Cyro Garcia (PSTU) 16;

• Douglas Ruas (PL) 22;

• Eduardo Paes (PSD) 55;

• Juliete Pantoja (UP) 80;

• Luan Monteiro (PCO) 29;

• William Siri (PSOL) 50.

Quando vai ser a eleição para o governo do Rio de Janeiro

A eleição no Rio de Janeiro seguirá o cronograma eleitoral estipulado nacionalmente. O primeiro turno de votação acontece no dia 4 de outubro de 2026.

Se nenhum dos candidatos alcançar a maioria absoluta dos votos válidos (mais de 50%, desconsiderando brancos e nulos), um segundo turno será disputado. A data oficial para a segunda rodada de votações está marcada para o dia 25 de outubro de 2026.

'Perguntas frequentes'

Qual é o número de André Marinho nas eleições de 2026? ＋

André Marinho, candidato do Novo ao Governo do Rio de Janeiro, concorre com o número 30.

Qual é o número de Anthony Garotinho nas eleições de 2026? ＋

Anthony Garotinho, candidato do Republicanos ao Governo do Rio de Janeiro, concorre com o número 10.

Qual é o número de Coronel Busnello nas eleições de 2026? ＋

Coronel Busnello, candidato do Missão ao Governo do Rio de Janeiro, concorre com o número 14.

Qual é o número de Cyro Garcia nas eleições de 2026? ＋

Cyro Garcia, candidato do PSTU ao Governo do Rio de Janeiro, concorre com o número 16.

Qual é o número de Douglas Ruas nas eleições de 2026? ＋

Douglas Ruas, candidato do PL ao Governo do Rio de Janeiro, concorre com o número 22.

Qual é o número de Eduardo Paes nas eleições de 2026? ＋

Eduardo Paes, candidato do PSD ao Governo do Rio de Janeiro, concorre com o número 55.

Qual é o número de Juliete Pantoja nas eleições de 2026? ＋

Juliete Pantoja, candidata da Unidade Popular (UP) ao Governo do Rio de Janeiro, concorre com o número 80.

Qual é o número de Luan Monteiro nas eleições de 2026? ＋

Luan Monteiro, candidato do PCO ao Governo do Rio de Janeiro, concorre com o número 29.

Qual é o número de William Siri nas eleições de 2026? ＋

William Siri, candidato do PSOL ao Governo do Rio de Janeiro, concorre com o número 50.

Quantos candidatos disputam o Governo do Rio de Janeiro em 2026? ＋

Nove candidatos disputam o Governo do Rio de Janeiro nas eleições de 2026.

Quando será a eleição para governador do Rio de Janeiro? ＋

O primeiro turno da eleição para o Governo do Rio de Janeiro será realizado em 4 de outubro de 2026.

Quando será o segundo turno para o Governo do Rio de Janeiro? ＋

Se nenhum candidato obtiver mais de 50% dos votos válidos no primeiro turno, o segundo turno será realizado em 25 de outubro de 2026.

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