Candidatos a governador no Rio de Janeiro; veja o número e os nomes

RESUMO ＋ A disputa pelo Governo do Rio de Janeiro nas eleições de 2026 tem nove candidaturas: André Marinho, Anthony Garotinho, Coronel Busnello, Cyro Garcia, Douglas Ruas, Eduardo Paes, Juliete Pantoja, Luan Monteiro e William Siri. O primeiro turno será realizado em 4 de outubro, e uma eventual segunda votação ocorrerá em 25 de outubro.

A disputa pelo Governo do Rio de Janeiro nas eleições de 2026 tem nove candidaturas apresentadas após o encerramento do período de definição das chapas.

A corrida pelo governo estadual reúne candidatos de diferentes partidos e correntes políticas na disputa pelo comando do Executivo fluminense.

Conheça os candidatos ao governo do Rio de Janeiro nas eleições de 2026:

• André Marinho (Novo) 30;

• Anthony Garotinho (Republicanos) 10;

• Coronel Busnello (Missão) 14;

• Cyro Garcia (PSTU) 16;

• Douglas Ruas (PL) 22;

• Eduardo Paes (PSD) 55;

• Juliete Pantoja (UP) 80;

• Luan Monteiro (PCO) 29;

• William Siri (PSOL) 50.

Quando vai ser a eleição para o governo do Rio de Janeiro

A eleição no Rio de Janeiro seguirá o cronograma eleitoral estipulado nacionalmente. O primeiro turno de votação acontece no dia 4 de outubro de 2026.

Se nenhum dos candidatos alcançar a maioria absoluta dos votos válidos (mais de 50%, desconsiderando brancos e nulos), um segundo turno será disputado. A data oficial para a segunda rodada de votações está marcada para o dia 25 de outubro de 2026.