Candidatos a governador no Rio de Janeiro; veja o número e os nomes

Rio de janeiro - Praia de Botafogo - Pão de Açucar Foto: Leandro Fonseca Data: 13/04/2026 (Leandro Fonseca /Exame)
Repórter de agro e macroeconomia
Publicado em 3 de outubro de 2026 às 19h54.
A disputa pelo Governo do Rio de Janeiro nas eleições de 2026 tem nove candidaturas: André Marinho, Anthony Garotinho, Coronel Busnello, Cyro Garcia, Douglas Ruas, Eduardo Paes, Juliete Pantoja, Luan Monteiro e William Siri. O primeiro turno será realizado em 4 de outubro, e uma eventual segunda votação ocorrerá em 25 de outubro.
A disputa pelo Governo do Rio de Janeiro nas eleições de 2026 tem nove candidaturas apresentadas após o encerramento do período de definição das chapas.
A corrida pelo governo estadual reúne candidatos de diferentes partidos e correntes políticas na disputa pelo comando do Executivo fluminense.
Conheça os candidatos ao governo do Rio de Janeiro nas eleições de 2026:
• André Marinho (Novo) 30;
• Anthony Garotinho (Republicanos) 10;
• Coronel Busnello (Missão) 14;
• Cyro Garcia (PSTU) 16;
• Douglas Ruas (PL) 22;
• Eduardo Paes (PSD) 55;
• Juliete Pantoja (UP) 80;
• Luan Monteiro (PCO) 29;
• William Siri (PSOL) 50.
A eleição no Rio de Janeiro seguirá o cronograma eleitoral estipulado nacionalmente. O primeiro turno de votação acontece no dia 4 de outubro de 2026.
Se nenhum dos candidatos alcançar a maioria absoluta dos votos válidos (mais de 50%, desconsiderando brancos e nulos), um segundo turno será disputado. A data oficial para a segunda rodada de votações está marcada para o dia 25 de outubro de 2026.
André Marinho, candidato do Novo ao Governo do Rio de Janeiro, concorre com o número 30.
Anthony Garotinho, candidato do Republicanos ao Governo do Rio de Janeiro, concorre com o número 10.
Coronel Busnello, candidato do Missão ao Governo do Rio de Janeiro, concorre com o número 14.
Cyro Garcia, candidato do PSTU ao Governo do Rio de Janeiro, concorre com o número 16.
Douglas Ruas, candidato do PL ao Governo do Rio de Janeiro, concorre com o número 22.
Eduardo Paes, candidato do PSD ao Governo do Rio de Janeiro, concorre com o número 55.
Juliete Pantoja, candidata da Unidade Popular (UP) ao Governo do Rio de Janeiro, concorre com o número 80.
Luan Monteiro, candidato do PCO ao Governo do Rio de Janeiro, concorre com o número 29.
William Siri, candidato do PSOL ao Governo do Rio de Janeiro, concorre com o número 50.
Nove candidatos disputam o Governo do Rio de Janeiro nas eleições de 2026.
O primeiro turno da eleição para o Governo do Rio de Janeiro será realizado em 4 de outubro de 2026.
Se nenhum candidato obtiver mais de 50% dos votos válidos no primeiro turno, o segundo turno será realizado em 25 de outubro de 2026.