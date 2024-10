Candidato à reeleição em Taboão da Serra, na Grande São Paulo, é baleado

O prefeito de Taboão da Serra e candidato à reeleição, Aprígio (Podemos), foi alvo de um atentado a tiros nesta sexta-feira, 18, na Grande São Paulo.

De acordo com a equipe de comunicação, Aprígio foi atingido no ombro esquerdo e inicialmente levado a uma Unidade de Pronto-Atendimento (UPA), sendo posteriormente transferido para o Hospital Albert Einstein, na cidade de São Paulo. O prefeito, de 72 anos, estava consciente e em estado estável no momento da transferência.

O ataque ocorreu por volta das 15h, enquanto o prefeito se dirigia a um compromisso de campanha em um carro blindado, acompanhado de três pessoas. Na Avenida Aprígio Bezerra da Silva, outro veículo se aproximou e efetuou disparos que perfuraram a blindagem do carro, atingindo apenas Aprígio.

As autoridades seguem investigando o caso e buscam os responsáveis pelo ataque. Informações preliminares da polícia indicam que os suspeitos estavam em um carro vermelho, modelo Kwid, e usaram um fuzil para os disparos.

Até o momento, o Hospital Albert Einstein não divulgou atualizações sobre o estado de saúde do prefeito.

Aprígio está concorrendo no segundo turno das eleições contra Engenheiro Daniel (União), que conquistou 48,98% dos votos no primeiro turno, enquanto Aprígio obteve 25,93%.

Confira a nota da Prefeitura de Taboão da Serra

A Prefeitura de Taboão da Serra informa que o prefeito José Aprígio da Silva foi vítima de um atentado a tiros na tarde desta sexta-feira, 18 de outubro.

O incidente ocorreu enquanto o prefeito realizava uma visita aos bairros atingidos pelas fortes chuvas da semana passada. No caminho para uma coletiva de imprensa na Nova Sede da Prefeitura, o veículo oficial foi alvo de tiros e um projétil atingiu o prefeito Aprígio no ombro.

Após o ocorrido, o prefeito Aprígio foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Akira Tada, em Taboão da Serra, onde recebeu os primeiros socorros. Posteriormente, ele foi transferido para o Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, onde segue cuidados médicos.

As autoridades policiais já foram acionadas e estão conduzindo as investigações para esclarecer os detalhes e encontrar os responsáveis. O prefeito José Aprígio da Silva, que concorre à reeleição neste segundo turno, encontra-se estável no momento da transferência.