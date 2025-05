Câmara aprova projeto que obriga sites de jogos a emitirem alertas a crianças e classificação etária

A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que altera o Código de Defesa do Consumidor e obriga sites e aplicativos de jogos virtuais a estamparem mensagens de riscos a saúde de crianças e adolescentes.

Os alertas devem também ser emitidos em propagandas de TV e vídeos, como ocorre com publicidades de medicamentos e campanhas contra a dengue. A matéria vai ao Senado.

O texto afirma que “a publicidade relativa a jogos eletrônicos, aplicações de internet e dispositivos eletrônicos destinados predominantemente ao consumo de conteúdos audiovisuais ou ao acesso a aplicações de internet conterá”:

classificação etária indicativa;

advertência, na forma de frases estabelecidas pelo órgão federal competente, usadas sequencialmente, de forma simultânea ou rotativa, alertando sobre os riscos potenciais do uso excessivo do produto ou serviço por crianças e adolescentes.

A proposta foi relatada pela deputada Duda Salabert (PDT-MG), que destacou no parecer como as crianças “passaram muito cedo a ter acesso fácil a coisas que não têm maturidade para entender. São submetidas a estímulos que podem ser comparados aos efeitos de narcóticos, com a liberação de dopamina e outros neurotransmissores quando são reforçadas por “curtidas” ou recebem “atualizações”.