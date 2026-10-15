De quem é o projeto que acabou com a escala 6x1? Conheça as propostas

RESUMO ＋ O fim da escala 6x1 foi aprovado pelo Congresso a partir de propostas apresentadas pelos deputados Erika Hilton (PSOL-SP) e Reginaldo Lopes (PT-MG). As duas PECs previam reduzir a jornada máxima de trabalho para 36 horas semanais, mas tinham regras diferentes. O texto final, elaborado pelo relator Leo Prates (Republicanos-BA), estabeleceu uma jornada de 40 horas semanais, com cinco dias de trabalho, dois de descanso remunerado e sem redução salarial. A mudança será implementada gradualmente após a promulgação da emenda constitucional.

A aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que acaba com a escala 6x1, na noite da última quarta-feira, 14, é resultado de iniciativas que tramitaram conjuntamente na Câmara dos Deputados e de articulações em torno da redução da jornada de trabalho nos últimos anos.

Entre os parlamentares envolvidos estão a deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP), autora da PEC 8/2025, e o deputado Reginaldo Lopes (PT-MG), autor da PEC 221/2019, que deu origem ao texto aprovado pelo Congresso.

A proposta de Erika Hilton previa uma jornada de quatro dias por semana, a chamada 4x3, com limite de 36 horas semanais. Já a PEC de Reginaldo Lopes também propunha reduzir a jornada máxima de 44 para 36 horas semanais, mas estabelecia um período de transição de dez anos.

O texto aprovado pelos deputados, elaborado a partir de um substitutivo do relator Leo Prates (Republicanos-BA), uniu as duas propostas e estabeleceu uma jornada máxima de 40 horas semanais e dois dias de descanso remunerado, a escala 5x2.

Erika Hilton e o fim da escala 6x1

Erika Hilton apresentou a PEC 8/2025 em fevereiro do ano passado. A proposta buscava alterar a Constituição Federal para limitar a jornada de trabalho a 36 horas semanais, distribuídas em quatro dias, com três dias de descanso.

A iniciativa foi apresentada em meio à mobilização de trabalhadores, sobretudo nas redes sociais, pelo fim da escala 6x1, regime em que o trabalhador cumpre seis dias de trabalho para um de descanso. A PEC reuniu assinaturas de outros deputados e passou a tramitar na Câmara dos Deputados.

Em fevereiro de 2026, a proposta foi apensada à PEC 221/2019, de Reginaldo Lopes. Com isso, as duas matérias passaram a ser analisadas conjuntamente, e o texto substitutivo aprovado pela Câmara reuniu a discussão sobre a redução da jornada e a ampliação do período de descanso.

O que dizia o projeto de Reginaldo Lopes?

Reginaldo Lopes apresentou a PEC 221/2019 com o objetivo de reduzir a jornada máxima semanal de trabalho de 44 para 36 horas. A proposta original previa uma transição de dez anos para alcançar o novo limite.

O texto também propunha alterar o artigo 7º da Constituição Federal para garantir dois dias de repouso semanal remunerado, sem redução salarial. A proposta avançou na Câmara e recebeu alterações durante a tramitação, até chegar à redação aprovada em maio de 2026.

O substitutivo apresentado pelo deputado Leo Prates estabeleceu o limite de 40 horas semanais, em vez das 36 horas previstas nas propostas originais de Erika Hilton e Reginaldo Lopes. A jornada seria cumprida em cinco dias de trabalho, com dois dias de descanso remunerado.

O que muda com a proposta aprovada pelo Congresso?

A PEC estabelece mudanças no limite da jornada semanal e no descanso dos trabalhadores. O texto aprovado prevê:

Jornada máxima de 40 horas semanais: o limite será reduzido gradualmente, partindo das atuais 44 horas.

Dois dias de descanso remunerado: a jornada será organizada em cinco dias de trabalho e dois de descanso, com uma das folgas sendo, preferencialmente, aos domingos.

Proteção salarial: a redução da jornada e o aumento do descanso não poderão resultar em redução salarial, inclusive proporcional.

A proposta também prevê uma jornada diária máxima de oito horas, com possibilidade de compensação de horários e de redução da jornada por acordo ou convenção coletiva de trabalho.

Quando o fim da escala 6x1 começa a valer?

Apesar da aprovação, a mudança será gradual. Segundo o texto aprovado pelo Congresso, a primeira redução ocorrerá dois meses após a promulgação da emenda constitucional, quando a jornada máxima semanal passará de 44 para 42 horas.

Um ano depois da implementação dessa primeira etapa, ou seja, 14 meses após a promulgação, o limite será reduzido para 40 horas semanais.

Como o Senado aprovou a mesma redação votada pela Câmara, a proposta segue para promulgação pelas Mesas das duas Casas legislativas. Por se tratar de uma emenda à Constituição, a medida não depende de sanção presidencial. A entrada em vigor das novas regras seguirá os prazos estabelecidos no texto aprovado.