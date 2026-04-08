Câmara analisa relatório que define regras para trabalho por aplicativos

Redação Exame
Publicado em 8 de abril de 2026 às 07h26.
O relatório do deputado Augusto Coutinho sobre a regulamentação do trabalho por aplicativos será apresentado nesta terça-feira, 7, com expectativa de votação na comissão na próxima semana.
O texto tenta destravar um tema sem consenso entre governo, Congresso, empresas e trabalhadores, e define regras sobre remuneração, contribuição e seguros.
O relatório estabelece pagamento mínimo de R$ 8,50 por entrega, abaixo do valor defendido pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Segundo O Globo, a base aliada deve apoiar a proposta, mas com emendas para elevar o piso a R$ 10 por pedido.
O texto também prevê que o ganho por hora não seja inferior, proporcionalmente, ao de quem recebe dois salários mínimos.
A proposta mantém a inclusão dos entregadores na INSS.
O relatório exclui uma contribuição adicional de 2% para acidentes de trabalho.
O texto obriga as plataformas a oferecer seguro contra acidentes, mas reduz a cobertura mínima de R$ 150 mil para R$ 120 mil, com correção pela inflação (IPCA).
Também permite cobrança de taxas pelas plataformas:
O relator incorporou parcialmente sugestões do governo, como a previsão de ampliação de pontos de apoio para entregadores, sem fixar número mínimo.
A proposta ainda precisa ser aprovada na comissão e depois no plenário da Câmara. O presidente da Casa, Hugo Motta, indicou que a votação pode ocorrer já na próxima semana.
Nos bastidores, representantes das plataformas articulam resistência ao texto.
*Com O Globo