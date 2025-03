Caiado diz que lançará chapa com Gusttavo Lima à Presidência: ‘Andaremos juntos’

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União), afirmou ao GLOBO que iniciará a pré-campanha à Presidência da República de 2026 ao lado do cantor Gusttavo Lima, com viagens a diferentes estados do país. De acordo com Caiado, ambos devem ser anunciados como pré-candidatos de uma única chapa. A ideia é que a imagem de ambos permaneça atrelada e as posições de postulante principal e vice sejam definidas posteriormente, conforme análises das próximas pesquisas eleitorais.

"Vamos sair juntos para disputar a Presidência. Em 2026, vamos decidir. Dia 4 de abril vou receber o título de cidadão baiano e vou lançar minha pré-candidatura. O Gusttavo Lima estará lá e vamos juntos caminhar os estados. As decisões serão tomadas no decorrer da campanha. Mas uma decisão está tomada: nós andaremos juntos", disse.

O lançamento da candidatura de Caiado pelo União Brasil ocorrerá em Salvador. Apesar de dizer que a parceria está garantida, o governador afirmou que Gusttavo Lima ainda não definiu se irá se filiar ao União Brasil e avalia que a decisão pode ocorrer apenas em 2026. Segundo ele, porém, a chapa Caiado e Lima irá ocorrer, mesmo que o cantor decida se filiar a outra legenda.

"Sim (a parceria vai ocorrer independentemente do partido). Ele vai decidir no tempo dele, só no próximo ano", afirmou.

Integrantes da cúpula do União Brasil confirmam que está em avaliação uma pré-candidatura conjunta, mas dizem que Lima segue em dúvida em relação à filiação partidária. Uma conversa entre lideranças do partido, o cantor e Caiado deve ocorrer na semana que vem. O influenciador digital Pablo Marçal também deve participar da conversa e entrar nas negociações para a chapa em 2026.

Pessoas próximas a Gusttavo Lima afirmam que o cantor tem confessado sentir um “chamado de Deus” para entrar na política e contam que ele já vem dividindo as agendas da música com os compromissos de articulações políticas. Nesta quarta-feira, Gusttavo Lima se reuniu em Santa Catarina com o empresário Luciano Hang, dono da Havan, conhecido por ter apoiado a candidatura do ex-presidente Jair Bolsonaro em 2018 e 2022.

"Um encontro super bacana com esse cara vencedor", disse Gusttavo Lima nas redes sociais.

Em vídeo publicado lado a lado, em um hangar de aeroporto, o empresário comemorou a visita do cantor.