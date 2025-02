Ronaldo Caiado é aprovado por 86% e desaprovado por 9% em Goiás, diz pesquisa Genial/Quaest

O governador Ronaldo Caiado (União Brasil) tem aprovação de 86% dos eleitores do estado de Goiás e reprovação de 9%, de acordo com pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quinta-feira, 27. O estudo indica que 5% dos eleitores goianos não souberam ou não quiseram responder.

O percentual de aprovação indica uma oscilação negativa de dois pontos na comparação com a pesquisa anterior, de dezembro, quando Caiado tinha 88%. O percentual dos que avaliam a gestão como positiva, contudo, segue estável em 74%. Entre os que avaliam como regular passou de 18% para 17%.

As menções negativas somam 4%, mesmo percentual dos últimos dois meses. Os que não sabem ou não responderam são 5%.

O governador de Goiás vai bem em praticamente todos os recortes demográficos da população. Assim como entre os eleitores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do ex-mandatário, derrotado em 2022, Jair Bolsonaro.

Caiado tem 73% das avaliações positivas entre os que elegeram petista e 79% entre os votaram no então candidato à reeleição do PL.

O estudo foi realizado entre os dias 19 e 23 de fevereiro com 1.104 eleitores de Goiás. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

Sucessão em 2026

Ao final de 2025, o governador completará sete anos de gestão à frente do poder Executivo de Goiás. Reeleito em 2022, ele não poderá concorrer, mas, de acordo com a pesquisa Quaest, deve ter êxito ao indicar um sucessor.

Para 75%, o atual governador merece apontar um aliado, ante 18% dos que avaliam que não e 7% dos que não sabem ou não responderam.

O nome com maior percentual de intenção de voto para a corrida a governador em 2026 é o de Daniel Vilela (MDB), indicado por 24%. Em seguida aparece Marconi Perillo (PSDB) com 15%. Em terceiro, aparecem empatados pela margem de erro, Adriana Accorsi (PT), com 8%, Vanderlan Cardoso (PSD), 7%, Gustavo Gayer (PL), com 6%, e Wilder Morais (PL), 3%.

Os indecisos somam 18% e os votos branco, nulo ou que não votarão são 19%.

A um ano da eleição para a Presidência da República, caiado já sinalizou que pretende concorrer ao cargo. A aprovação do governador superou a de Lula. Segundo o estudo da Quaest, divulgada nesta quarta, 26, o petista tem 28% de aprovação em Goiás e 70% de desaprovação.