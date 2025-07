Após tarifaço, Lula diz que país é 'soberano' e cobrará imposto das empresas americanas digitais

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a criticar nesta quinta-feira o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pelas tarifas de até 50% impostas a produtos brasileiros.

Durante discurso no 60º Congresso da União Nacional dos Estudantes (Conune), em Goiânia, Lula classificou a medida como uma afronta à soberania nacional e prometeu retaliar com a taxação de empresas digitais americanas.

— O Brasil tem 201 anos de relações diplomáticas com os EUA e um déficit comercial de US$ 410 bilhões em 15 anos. Não aceitamos a ideia de o presidente mandar um e-mail dizendo que, se não liberarmos o Bolsonaro, vai aplicar uma tarifa de 50%. Vamos responder como democratas: não aceitamos que ninguém se meta nos nossos assuntos internos — disse.

Lula ainda criticou diretamente Trump, a quem se referiu como “gringo”, e citou sua origem humilde:

— Eu comi pão pela primeira vez com sete anos de idade. Não é agora que vou aceitar ordem de gringo. Ele [Trump] disse “não quero que as empresas americanas, as empresas de plataforma, sejam cobradas no brasil”. Dizer uma coisa, o mundo tem que saber que esse país só é soberano porque o povo é soberano tem orgulho desse país. Eu queria dizer pra vocês que a gente vai julgar e cobrar imposto das empresas americanas digitais

Críticas a militares e Bolsonaro

O presidente também voltou a comentar o inquérito que apura uma suposta tentativa de golpe após as eleições de 2022:

— É a primeira vez que temos generais de quatro estrelas presos por tentarem dar um golpe, com insinuações de que precisavam matar Lula, Moraes e meu vice. Não tiveram coragem. Essa gente vai ser julgada, e quem está julgando são os ministros — afirmou.

Lula ainda disse que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deve ser responsabilizado pela condução da pandemia de Covid-19:

— Ele ainda vai ser processado pela Covid, pelas mortes causadas pela irresponsabilidade dele. Agora está pedindo apoio dos Estados Unidos. Quem abraça a bandeira americana é um patriota falso. Bolsonaro que transfira o título para lá e vote nos EUA.

O presidente também criticou a postura de Eduardo Bolsonaro:

— O filho dele fica com esse negócio de “liberta meu pai, liberta meu pai”. Eles tem que ser tratado por nós como traidores do século 20 e 21 da história desse país. Eles não tiveram preocupação com os prejuízos que essa taxação vai trazer ao Brasil, à indústria, ao agronegócio, com essa taxação que vai pesar no bolso do povo brasileiro.

Soberania e educação

O evento da UNE, intitulado “O Brasil se une pela soberania”, reuniu cerca de três mil pessoas, segundo estimativa da entidade. O ministro da Educação, Camilo Santana, também defendeu a soberania nacional e a justiça tributária:

— Precisamos de justiça tributária. Os ricos têm que pagar mais, os pobres menos. Assim teremos mais recursos para a educação. E precisamos lutar pela soberania. É injustificável a chantagem que Trump está fazendo — disse.

A visita ocorre em território politicamente adverso ao governo. Goiás é governado por Ronaldo Caiado (União Brasil), aliado da direita e cotado como possível presidenciável em 2026. Em Goiânia, Bolsonaro venceu no segundo turno das eleições de 2022 com 63,95% dos votos.

Na entrada do evento, houve um princípio de confusão entre estudantes e um apoiador de Bolsonaro, que vestia uma camiseta com o rosto do ex-presidente. O bolsonarista foi empurrado, e a discussão foi contida por policiais.