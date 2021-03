Butantan vai antecipar entrega de 54 milhões de doses da vacina 

O Instituto Butantan vai antecipar em um mês a entrega de 54 milhões de doses da vacina contra a covid-19 ao Ministério da Saúde. Este segundo lote será totalmente entregue até o fim do mês de agosto. O primeiro lote, de 46 milhões de doses, será disponibilizado ao governo federal até o mês de abril, como previsto em contrato.

“No cronograma contratado, a última entrega seria em setembro, mas vamos fazer todo o esforço para adiantar esta entrega. No máximo até agosto vamos entregar as 100 milhões de doses. Essa agilidade e essa presteza de produção traz uma responsabilidade muito grande ao Butantan. Nós não temos mais problemas de matéria-prima”, disse Dimas Covas, diretor do Butantan, em entrevista coletiva nesta quarta-feira, 17.

Ainda de acordo com Dimas Covas, a partir do dia 23 de fevereiro o Butantan vai liberar ao Ministério da Saúde um total de 426 mil doses de vacina por dia. Para isso, a equipe que trabalha no laboratório foi ampliada de 150 para 300 funcionários.

Ele também destacou que no próximo mês a capacidade vai aumentar porque uma parte da fábrica que está dedicada neste momento para a produção da vacina contra a gripe vai ser liberada para a covid-19.

Atualmente, 9 em cada 10 vacinas aplicadas no Brasil são produzidas pelo Instituto Butantan. Mas ainda não há doses suficientes, fazendo com que muitas cidades, entre elas Rio de Janeiro, Salvador e Cuiabá, parassem a aplicação.

Começa teste de vacinação em massa

Começou nesta quarta-feira, 17, a vacinação em massa na cidade de Serrana, na Região Metropolitana de Ribeirão Preto no interior de São Paulo. A aplicação é um teste para verificar a capacidade da vacina contra a covid-19 reduzir a transmissão do coronavírus. Dos pouco mais de 45 mil habitantes do município, cerca de 30 mil serão vacinados a partir do dia 17 de fevereiro.

A vacinação é conduzida pelo Instituto Butantan e deve levar cerca de três meses. O número de pessoas que serão imunizadas corresponde ao total de adultos com mais de 18 anos. A vacinação não é obrigatória.

De acordo com o diretor do Butantan, Dimas Covas, a cidade foi dividida em quatro regiões e a vacinação será feita de forma escalonada. Ainda segundo ele, a cidade foi escolhida porque a taxa de transmissão do vírus é uma das mais altas do estado, e a maior parte da população economicamente ativa trabalha em outras cidades da região, aumentando o contágio.