Brasileiros devem pagar R$ 21,8 bi este ano para manter estatais zumbis

Segundo informações do Tesouro, obtidas com exclusividade por EXAME, os recursos para manter as 19 estatais deficitárias do país, entre elas a Empresa Brasil de Comunicação (EBC), devem chegar a 21,8 bilhões de reais. No ano passado, foram liberados cerca de 21,5 bilhões de reais para essas empresas. Sem esses aportes, elas não teriam condições de seguir adiante.

A soma que deverá ser direcionada este ano às estatais dependentes de recursos públicos este ano é bem maior do que o orçamento do governo previsto para as áreas de infraestrutura (1,8 bilhão de reais), saúde (235 milhões de reais) e ciência (7 milhões de reais). Além disso, equivale a dois terços dos recursos disponíveis para o programa Bolsa Família.

Entre as estatais que deverão receber os maiores aportes, então a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), com sede em Brasília, responsável pela gestão de hospitais universitários federais. Com 33,5 mil funcionários, que ganham em média 10 mil reais, a empresa deverá contar com recursos públicos da ordem de 7,1 bilhões de reais este ano.

No ano passado, a receita bruta da estatal, criada em 2011, alcançou 88 milhões de reais, enquanto as despesas operacionais somaram 7,4 bilhões de reais -- daí a necessidade de receber aportes do Tesouro. Quase a metade dos custos é gerada pela folha de pagamento, que consumiu 3,7 bilhões de reais em 2020.

A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) ocupa o segundo lugar do ranking, com uma subvenção estimada em 3,3 bilhões de reais este ano, seguida pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasp), que deve receber 3,1 bilhão de reais.

O Hospital Nossa Senhora da Conceição, de Porto Alegre, vinculado ao Ministério da Saúde, deverá contar com 1,5 bilhão de reais este ano.

A Nuclep, estatal de equipamentos pesados, como torres de transmissão de energia, também integra a lista das empresas públicas dependentes do Tesouro, assim como o Hospital das Clínicas de Porto Alegre, que deve receber 1,4 bilhão de recursos públicos.

O governo pretende privatizar a Nuclep e outras estatais que dependem de aportes do governo para sobreviver, como a Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre (Trensurb). A Empresa de Planejamento e Logística (EPL), criada em 2012 com o objetivo de implementar o trem-bala entre o Rio de Janeiro e São Paulo, que não saiu do papel, deve se fundir com a Valec, responsável pela construção de ferrovias.

Ainda não há planos, no entanto, para as demais estatais penduradas em aportes oriundos dos contribuintes.