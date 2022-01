Brasil tem mais de 69% da população com 2ª dose da vacina contra a covid

O número de pessoas vacinadas com ao menos uma dose contra a covid-19 no Brasil chegou neste sábado, dia 22, a 162.885.004, o equivalente a 75,82% da população total. Nas últimas 24 horas, 131 mil pessoas receberam a primeira aplicação da vacina, de acordo com dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa.

Nas últimas 24 horas, 2.173 pessoas receberam o imunizante produzido pela Johnson & Johnson. Neste sábado, 837.231 pessoas ainda receberam a dose de reforço.

Ao todo, mais de 148 milhões de brasileiros já foram vacinados com a primeira e segunda vacina - o equivalente a 69,03% da população total. Somando todas as vacinas aplicadas e considerando as correções de doses únicas, o Brasil administrou pouco mais de 938 mil doses nas últimas 24 horas.