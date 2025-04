Brasil tem alerta de temporais e risco de granizo nesta quarta-feira; veja as regiões afetadas

Esta quarta-feira, 16, será marcada por fortes chuvas e instabilidade em diversas partes do Brasil. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém alertas para intensas precipitações, que devem atingir principalmente as regiões Sudeste, Centro-Oeste e Norte do país.

As condições mais severas são esperadas para Belo Horizonte (MG), onde a previsão é de temporais e até possibilidade de granizo.

As chuvas fortes devem afetar ainda o Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás e Mato Grosso, com risco de alagamentos, deslizamentos de terra e transbordamentos de rios.

O Inmet emitiu um alerta laranja, indicando “perigo” em cinco estados, incluindo São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. O alerta prevê chuvas de até 100 mm/dia e ventos de até 100 km/h.

A situação se deve à presença de um centro de baixa pressão e a atuação de uma frente fria que traz instabilidade para a maior parte do território nacional. No Norte, a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), que gera canais de umidade da Amazônia até o meio do Oceano Atlântico, continua a provocar chuvas constantes, mas a previsão é de que esse quadro comece a se modificar nas próximas semanas.

Além do alerta laranja, o Inmet emitiu também um alerta amarelo, de "perigo potencial", para áreas do Norte, Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste, onde a expectativa é de chuvas mais moderadas (entre 20 e 50 mm/dia) e ventos que podem chegar a 60 km/h. As orientações do Inmet para a população em áreas de risco incluem: