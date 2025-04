São Paulo e outros estados voltam a registrar chuvas nesta quarta-feira; veja previsão do tempo

A região metropolitana de São Paulo enfrentará períodos de chuva ao longo desta quarta-feira, 16, com risco de alagamentos em alguns momentos do dia. O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo alerta para a chegada de instabilidades vindas do interior do estado, que podem causar chuvas fortes.

As precipitações devem ocorrer a qualquer momento, com possibilidade de raios, ventos fortes e risco de alagamentos localizados. Durante o dia, a previsão é de que a chuva aconteça de forma intercalada com períodos de melhoria, quando o sol pode aparecer entre nuvens.

Porém, a chuva concentrada em áreas específicas pode gerar transtornos no trânsito e impactar a rotina dos moradores.

O CGE ainda prevê que as temperaturas oscilem entre mínimas de 17°C e máximas de 24°C na capital paulista. No litoral, a previsão é de tempo mais ameno, com temperaturas variando entre 19°C e 24°C, mas com a possibilidade de chuvas rápidas durante o dia.

Alertas para outras regiões do estado e do Brasil

Na faixa norte do estado, especialmente em São José do Rio Preto, Ribeirão Preto e Franca, o tempo deve ser mais severo, com temporais mais intensos.

A região do Centro-Oeste, Minas Gerais e parte do Rio de Janeiro também estão sob alerta laranja, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que classifica o risco de tempestades como “perigo”. Nessas áreas, há previsão de chuvas intensas, com volumes de até 100 mm em 24 horas, além de rajadas de vento que podem atingir 100 km/h.

Outras partes do Brasil, como Rondônia, Amazonas, Tocantins, o Distrito Federal e áreas do sul da Bahia e Maranhão, estão sob alerta amarelo, de perigo potencial. Nessas áreas, as chuvas devem ser mais moderadas, com volumes entre 30 mm e 50 mm, e rajadas de vento de até 60 km/h.