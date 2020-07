Brasil tem 885 mortos e 26.549 registros de covid-19 em 24h, diz consórcio

O Brasil registrou 885 mortes e 26.549 novos casos de infectados pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, segundo o consórcio de veículos de imprensa que faz a contabilização dos registros das secretarias de Saúde estaduais.

As informações deste sábado, 18, referem-se a 24 estados. O Piauí, o Rio de Janeiro e Rondônia não informaram hoje novos registros de brasileiros acometidos pela infecção respiratória covid-19, de acordo com o balanço divulgado às 20h pelo consórcio formado entre Folha de S.Paulo, UOL, O Estado de S. Paulo, Extra, O Globo e G1.

Desde o início da pandemia, em março, o país acumula 78.817 óbitos e 2.075.246 infectados. A média móvel, que contabiliza os dados dos últimos sete dias, ficou hoje em 1.046 mortes confirmadas e 34.908 casos.

Em número de infectados, o Brasil só está atrás dos Estados Unidos, que lideram o ranking dos países que mais sofrem com a covid-19, somando 3,7 milhões de contagiados pelas contas da Universidade Johns Hopkins. No país de Donald Trump, 140.103 pacientes morreram de covid-19.

O total de infectados no mundo atingiu hoje 14.223.132 pessoas, com 600.629 óbitos, de acordo com a universidade.