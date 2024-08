Brasil se aproxima de 5 mil mortes por dengue em 2024

Unimos uma frente ampla contra uma ameaça maior, diz Nunes ao oficializar candidatura em SP

Ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro, do governador Tarcísio de Freitas e do ex-presidente Michel Temer, Nunes valorizou os feitos de sua gestão e disse que não vai deixar a prefeitura ser "invadida por radicais"