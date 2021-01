Brasil registra mais 627 mortes por covid e total passa de 217 mil

O Brasil registrou nesta segunda-feira 627 novos óbitos em decorrência da covid-19, o que eleva o total de mortes pela doença no país a 217.664, informou o Ministério da Saúde.

Também foram notificados 26.816 novos casos da doença provocada pelo coronavírus, com o total de infecções confirmadas no país atingindo 8.871.393, segundo o ministério.

Assim como aos domingos, os números de casos e óbitos informados pelo ministério costumam registrar quedas às segundas-feiras, em função do represamento de testes durante os finais de semana.

O Brasil, que enfrenta um novo avanço da doença, é o segundo país com maior número de mortes por coronavírus no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, e o terceiro em casos, abaixo dos EUA e da Índia.

Estado brasileiro mais afetado pela Covid-19, São Paulo atingiu as marcas de 1.702.294 casos e 51.556 mortes.

O secretário de Saúde paulista, Jean Gorinchteyn, destacou em entrevista coletiva nesta segunda que a circulação da pandemia está de “forma ainda acelerada” no Estado.

Minas Gerais é o segundo Estado com maior número de infecções pelo coronavírus registradas, com 693.550 casos, mas o Rio de Janeiro é o segundo com mais óbitos contabilizados, com 28.856 mortes.

Ainda segundo o Ministério da Saúde, o Brasil possui 7.709.602 pessoas recuperadas da Covid-19 e 944.127 pacientes em acompanhamento.