Brasil registra mais 1.240 mortes por covid-19 e total vai a 331.433

O Brasil registrou neste domingo 1.240 novos óbitos em decorrência da Covid-19, o que eleva o total de vítimas fatais da doença no país a 331.433, segundo dados do Ministério da Saúde.

Além disso, também foram contabilizados 31.359 novos casos de coronavírus, com o total de infecções no país avançando para 12.984.956, de acordo com o ministério.

O Brasil é o segundo país com mais casos e mortes por Covid-19, atrás somente dos Estados Unidos. No momento, porém, registra os números mais acentuados do mundo, sendo responsável por uma em cada oito infecções e uma em cada três mortes notificadas globalmente a cada dia, conforme levantamento da Reuters.

Em meio ao fim de semana do feriado da Páscoa e com a tradicional redução de registros aos domingos, os números da pandemia no país ficaram bem abaixo da média recente do Brasil, que tem registrado mais de 3 mil mortes e mais de 70 mil casos diários.

Estado mais afetado pelo coronavírus em números absolutos, São Paulo atingiu neste domingo as marcas de 2.527.400 casos e 77.020 mortes.

Minas Gerais é o segundo Estado com maior número de infecções pelo coronavírus registradas, com 1.156.435 casos, mas o Rio de Janeiro é o segundo com mais óbitos contabilizados, com 37.687 mortes.

O governo ainda reporta 11.357.521 pessoas recuperadas da Covid-19 e 1.296.002 pacientes em acompanhamento.