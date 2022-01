Brasil recebe novo lote com 1,8 milhão de doses da Pfizer pediátrica

Esta reportagem faz parte da newsletter EXAME Desperta. Assine gratuitamente e receba todas as manhãs um resumo dos assuntos que serão notícia.

O Ministério da Saúde recebe, nesta segunda-feira, 24, um novo lote com 1,8 milhão de doses da vacina pediátrica da Pfizer. A remessa, que chegaria no dia 27 de janeiro, foi antecipada em alguns dias. Com o aval da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para o uso da Coronavac em crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos, o montante de vacinas para este público cresceu muito no Brasil em poucos dias.

Até o momento, o Brasil já recebeu cerca de 2,5 milhões de doses de vacinas pediátricas da Pfizer. Na sexta-feira, 21, o Ministério da Saúde disse que tem 6 milhões de doses da vacina desenvolvida pelo Instituto Butantan em estoque, e os estados outras 3 milhões.

Na semana passada, o Instituto Butantan disse que tem 15 milhões de doses da vacina contra a covid-19 para o uso em crianças e adolescentes prontas para serem distribuídas aos estados. Na conta do laboratório paulista, 8 milhões estão reservadas ao governo de São Paulo — que pretende vacinar todas as crianças do estado — e as outras 7 milhões podem ser distribuídas ao governo federal.

A campanha de imunização de crianças começou há pouco mais de uma semana justamente no momento em que o país bate recordes de casos. A média móvel, que contabiliza o número de casos dos últimos 7 dias, é de 149.085. É o maior número desde o início da pandemia. A média de casos, por outro lado, não subiu tanto, resultado da vacinação, e está em 293.

Somente no sábado, 22, o estado de São Paulo vacinou mais de 102 mil crianças entre 5 e 11 anos. De acordo com o governo paulista, a capacidade é de imunizar 250 mil crianças por dia. A meta é que todos os municípios do estado imunizem as 4,3 milhões de crianças nesta faixa etária em três semanas. Já podem se vacinar crianças entre 9 e 11 anos. A partir do dia 31 de janeiro, começa a vacinação para a faixa entre 5 e 8 anos.