Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Homem fere 3 mulheres em ataque com faca na linha 3 do metrô de Paris

Casos ocorreram durante a tarde; motivação ainda é investigada.

Metrô de Paris, na França: sistema atende diversos bairros da cidade (iStockphoto)

Metrô de Paris, na França: sistema atende diversos bairros da cidade (iStockphoto)

Da redação, com agências
Da redação, com agências

Redação Exame

Publicado em 26 de dezembro de 2025 às 16h10.

Um homem feriu três mulheres em um ataque com faca na linha 3 do metrô de Paris nesta sexta-feira, 26. Ele fugiu, mas foi capturado depois. A motivação ainda é desconhecida.

Após o agressor fugir, a polícia iniciou uma operação para capturar o suspeito, que foi finalmente preso em sua residência, em Sarcelles, ao nordeste da capital francesa.

De acordo com o jornal “Le Figaro”, as três mulheres sofreram ferimentos leves, embora tenham ficado em estado de choque emocional severo.

Causa é investigada

As motivações do ataque ainda são desconhecidas. No momento, a hipótese de terrorismo não é a principal linha de investigação, e os agentes trabalham com a possibilidade de que o agressor sofra de um "transtorno psiquiátrico", segundo a emissora “BFMTV”.

A operadora do metrô de Paris, RATP, afirmou em suas redes sociais que o tráfego na linha 3, que atravessa a cidade de leste a oeste, funcionou "com perturbações" devido a um "incidente" não detalhado, mas que a situação já foi normalizada.

O jornal “Le Parisien” detalhou que as agressões ocorreram entre 16h15 e 16h45 (horário local, 12h15 e 12h45 de Brasília), nas estações Arts-et-Métiers, République e Opéra.

Com EFE.

Acompanhe tudo sobre:Paris (França)Atentados em ParisMetrôs

Mais de Mundo

Escândalo de apostas leva a prisões de jogadores e juizes na Turquia

China atinge marca de 50 mil km de rede de trens de alta velocidade

Premiê de Portugal defende 'mentalidade Cristiano Ronaldo' para economia

Rússia aumenta impostos para bancar guerra e enfrenta risco de estagflação

Mais na Exame

Brasil

Bolsonaro não passará por novo procedimento nesta sexta, diz boletim médico

Esporte

Após conquista da Copa do Brasil pelo Corinthians, Memphis Depay lança nova música de celebração

Pop

'Bridgerton': tudo o que sabemos sobre a quarta temporada da série

Mercado Imobiliário

Ao lado de Balneário Camboriú: bairro planejado valorizou 400% desde a criação; veja fotos