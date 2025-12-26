Homem fere 3 mulheres em ataque com faca na linha 3 do metrô de Paris

Um homem feriu três mulheres em um ataque com faca na linha 3 do metrô de Paris nesta sexta-feira, 26. Ele fugiu, mas foi capturado depois. A motivação ainda é desconhecida.

Após o agressor fugir, a polícia iniciou uma operação para capturar o suspeito, que foi finalmente preso em sua residência, em Sarcelles, ao nordeste da capital francesa.

De acordo com o jornal “Le Figaro”, as três mulheres sofreram ferimentos leves, embora tenham ficado em estado de choque emocional severo.

Causa é investigada

As motivações do ataque ainda são desconhecidas. No momento, a hipótese de terrorismo não é a principal linha de investigação, e os agentes trabalham com a possibilidade de que o agressor sofra de um "transtorno psiquiátrico", segundo a emissora “BFMTV”.

A operadora do metrô de Paris, RATP, afirmou em suas redes sociais que o tráfego na linha 3, que atravessa a cidade de leste a oeste, funcionou "com perturbações" devido a um "incidente" não detalhado, mas que a situação já foi normalizada.

O jornal “Le Parisien” detalhou que as agressões ocorreram entre 16h15 e 16h45 (horário local, 12h15 e 12h45 de Brasília), nas estações Arts-et-Métiers, République e Opéra.

Com EFE.