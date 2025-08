Brasil criou 166.621 postos de trabalho em junho, segundo dados do Ministério do Trabalho

O Brasil criou mais de 166.621 postos de trabalho com carteira assinada em junho de 2025, queda 19,2% em comparação com o mesmo mês de 2024, quando foram criados 206.310 postos.

A geração de empregos surpreendeu o mercado negativamente, que esperava um saldo positivo de 175 mil postos de trabalho. O resultado decorreu de 2.139.182 admissões e 1.972.561 desligamentos.

Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) nesta segunda-feira, 4.

Nos seis primeiros meses do ano, foram criados 1.222.591 empregos com carteira assinada, segundo os dados do governo. Com o resultado, o total de trabalhadores com carteira assinada no Brasil totalizou 48.419.937.

Setor de serviços puxa geração de empregos

Com 77.057 postos, o setor de serviços foi o que mais criou empregos com carteira assinada em junho.

Os subsetores que mais contrataram foram de informação, comunicação, financeiro, imobiliário, atividades administrativas, serviço público e educação e saúde.

O segundo maior crescimento do emprego formal ocorreu no comércio, com um saldo de 32.938 postos, com destaque para o setor varejista, supermercados e hipermercados, além de farmácias e pet shops.