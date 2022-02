Bolsonaro recusa convite para participação de posse de Fachin no TSE

O presidente Jair Bolsonaro recusou o convite para participar da posse dos ministros do Edson Fachin e Alexandre de Moraes como presidente e vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), respectivamente.

O convite foi feito no início do mês em encontro presencial entre Bolsonaro e os dois ministros no Palácio do Planalto. Em ofício enviado ao TSE, o presidente afirmou que teria “compromissos preestabelecidos”.

“Considerando compromissos preestabelecidos em sua extensa agenda, o senhor Presidente Jair Bolsonaro não poderá participar do referido evento. Assim, agradece a gentileza e envia cumprimentos”, diz o documento.

Apesar de alegar que outros compromissos impediriam a participação no evento, a sua agenda oficial não mostra qualquer atividade marcada para às 19h, horário de início da posse dos ministros. O último compromisso agendado é às 15h30, uma reunião com o advogado-geral da União, Bruno Bianco.

Além disso, Bolsonaro já criticou ambos os ministros, inclusive chegou a chamar Moraes de “canalha” e afirmar que não cumpriria mais as decisões do ministro em discurso no sete de Setembro do ano passado.

A crítica ao Fachin mais recente aconteceu na semana passada, quando classificou a declaração do ministro sobre possíveis ataques virtuais da Rússia como "lamentável".

O ministro disse que países como a Rússia "têm relutado em sancionar os cibercriminosos que buscam destruir a reputação da Justiça Eleitoral e aniquilar com a democracia".