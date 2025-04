Bolsonaro publica vídeo com atualização sobre estado de saúde após cirurgia

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-SP) divulgou nesta terça-feira, 29, um vídeo nas redes sociais em que é retirada a sonda nasogástrica até então utilizada por ele para alimentação endovenosa. Mais cedo, boletim médico do Hospital DF Star, em Brasília, afirmou que Bolsonaro "aceitou bem a oferta de água, chá e gelatina".

A partir de agora, o ex-presidente deve retomar a alimentação natural. Ainda não há previsão de alta.

O boletim informa ainda que o ex-presidente teve melhora no resultado dos exames no fígado e segue "estável clinicamente", sem dor, febre e com a pressão arterial controlada. Bolsonaro chegou a passar mal na semana passada, mas apresentou melhora nos dias seguintes.

Bolsonaro está internado há duas semanas na unidade de saúde, após precisar por mais uma cirurgia para tratar de uma obstrução parcial do intestino. Veja o último boletim médico na íntegra:

"O Hospital DF Star informa que o ex-Presidente Jair Bolsonaro permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em acompanhamento pós-operatório. Segue estável clinicamente, sem dor ou febre e com pressão arterial controlada, mantendo a melhora dos exames laboratoriais do fígado. Apesar da gastroparesia (retardo do esvaziamento do estômago), aceitou bem a oferta de água, chá e gelatina. Mantém sinais de movimentos intestinais espontâneos. Continua recebendo suporte calórico e nutricional por via parenteral (endovenosa), realizando fisioterapia motora e recebendo as medidas de prevenção de trombose venosa. Permanece com visitas restritas e sem previsão de alta da UTI", diz o boletim desta terça-feira.

Veja o vídeo