Kassab diz que centro-direita não terá outro nome à presidência caso Tarcísio seja candidato em 2026

O presidente do PSD, Gilberto Kassab, afirmou que a centro-direita não lançará outro candidato à Presidência da República caso o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), opte por disputar o Planalto em 2026.

A declaração ocorreu nesta terça-feira em palestra sobre cenários políticos do próximo pleito na Afresp (Associação dos Auditores Fiscais da Receita Estadual de São Paulo).

Kassab ponderou, entretanto, que Tarcísio provavelmente não se lançará e disse que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se mantém como candidato forte para reeleição, mesmo com desgastes.

— Mas, se ele for candidato, a centro-direita não lança nenhum outro candidato. (Ronaldo) Caiado não sai, Ratinho (Jr.) não sai, (Romeu) Zema não sai, Tereza Cristina não sai — disse Kassab.

Na noite do dia 24 de março, Tarcísio afirmou ter o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) como candidato à presidência da República em 2026. O chefe do Executivo estadual reiterou que vai disputar a reeleição no próximo pleito. Bolsonaro está inelegível por decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

— Acho que interpretam errado a proximidade ou o apoio. Vamos estar junto do presidente Bolsonaro nesse momento independente de qualquer interesse. Não é justo tirar o Bolsonaro do jogo. É o cara que me abriu a porta. Meu candidato à presidência da República é Jair Bolsonaro e eu vou ser candidato à reeleição em São Paulo — disse Tarcísio durante participação no podcast Inteligência Ltda.

Mais cedo naquele dia, Kassab havia admitido a possibilidade de disputar o Palácio dos Bandeirantes, caso o governador decida concorrer à Presidência da República e ele tenha seu aval.

— O candidato em São Paulo é o Tarcísio, e o meu candidato será o dele. Caso ele decida disputar a Presidência e avalie que o meu nome é o mais adequado, eu aceito a missão — afirmou Kassab à CNN Brasil.