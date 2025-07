Bolsonaro elogia 'firmeza' e 'coragem' de Trump após tarifaço e pede que Poderes 'ajam com urgência'

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou nesta quinta-feira que recebeu com "senso de responsabilidade" a notícia da carta enviada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao governo brasileiro, "comunicando e justificando o aumento tarifário de produtos brasileiros". Em postagem nas redes sociais, Bolsonaro disse que o "Brasil caminha rapidamente para o isolamento e a vergonha internacional" e pediu que os Três Poderes "ajam com urgência".

"A medida é resultado direto do afastamento do Brasil dos seus compromissos históricos com a liberdade, o Estado de Direito e os valores que sempre sustentaram nossa relação com o mundo livre. Isso jamais teria acontecido sob o meu governo (...) A escalada de abusos, censura e perseguição política precisam parar. O alerta foi dado, e não há mais espaço para omissões", disse o ex-presidente em postagem no X.

Bolsonaro também ressaltou nutrir "respeito e admiração pelo governo dos Estados Unidos".

. Nota do Ex-Presidente Jair Bolsonaro . Recebi com senso de responsabilidade a notícia da carta enviada pelo presidente Donald J. Trump ao governo brasileiro, comunicando e justificando o aumento tarifário de produtos brasileiros. Deixo claro meu respeito e admiração pelo… — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) July 10, 2025

"Essa caça às bruxas - termo usado pelo próprio presidente Trump - não é apenas contra mim. É contra milhões de brasileiros que lutam por liberdade e se recusam a viver sob a sombra do autoritarismo. O que está em jogo é a liberdade de expressão, de imprensa, de consciência e de participação política. Conheço a firmeza e a coragem de Donald Trump na defesa desses princípios", ressaltou.

O anúncio das tarifas acirrou a disputa nas redes entre governo e oposição. Enquanto aliados de Lula responsabilizam o ex-presidente pelo desgaste na relação com os EUA, bolsonaristas acusam o atual presidente de adotar uma política externa ideológica que estaria prejudicando os interesses comerciais do país.

Crise diplomática

Em carta endereçada a Lula, Trump expôs motivos ideológicos para a medida ao criticar as ações da Justiça brasileira contra Bolsonaro, tratadas por ele como “caça às bruxas”. Ao escalar a crise num patamar inédito na gestão petista, o americano também elencou suposta ofensiva contra big techs e à liberdade de expressão para erguer uma barreira comercial, causando reação imediata do Brasil.

Após se reunir com ministros, Lula anunciou no início da noite de quarta-feira que irá agir com base na “Lei brasileira de Reciprocidade Econômica”, o que pode implicar na sobretaxação de todos os bens americanos em percentual igual. A legislação, sancionada em abril, foi aprovada pelo Congresso justamente no contexto das políticas protecionistas empregadas pelo líder americano.

A tensão se refletiu em mais de um milhão de publicações em português que foram registradas entre 13h de quarta-feira e 10h desta quinta, segundo levantamento da consultoria Arquimedes feito a pedido do GLOBO.