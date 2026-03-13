Brasil

Bolsonaro é encaminhado novamente ao hospital após passar mal, diz Flávio

Filho do ex-presidente afirmou que o pai não se sentiu bem ao acordar na manhã desta sexta-feira, 13

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 13 de março de 2026 às 08h08.

Última atualização em 13 de março de 2026 às 08h11.

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi encaminhado ao hospital na manhã desta sexta-feira, 13, após acordar com calafrios e crises de vômitos, disse seu filho e pré-candidato à presidencia, Flávio Bolsonaro.

A informação foi compartilhada pelo X (antigo Twitter).

Ainda não há informações sobre seu estado de saúde.

Em 5 de março, Bolsonaro já tinha recebido 144 atendimentos médicos desde que foi transferido para a Papudinha — uma média de três consultas por dia. No mesmo período, o ex-presidente recebeu 36 visitas de terceiros, participou de 33 sessões de caminhada e teve 29 encontros com seus advogados.

