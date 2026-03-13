Bolsonaro é encaminhado novamente ao hospital após passar mal, diz Flávio

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi encaminhado ao hospital na manhã desta sexta-feira, 13, após acordar com calafrios e crises de vômitos, disse seu filho e pré-candidato à presidencia, Flávio Bolsonaro.

A informação foi compartilhada pelo X (antigo Twitter).

Acabo de receber a notícia de que meu pai @jairbolsonaro está a caminho do hospital, mais uma vez… Informações preliminares de que acordou com calafrios e vomitou bastante. Peço orações para que não seja nada grave. — Flávio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) March 13, 2026

Ainda não há informações sobre seu estado de saúde.

Em 5 de março, Bolsonaro já tinha recebido 144 atendimentos médicos desde que foi transferido para a Papudinha — uma média de três consultas por dia. No mesmo período, o ex-presidente recebeu 36 visitas de terceiros, participou de 33 sessões de caminhada e teve 29 encontros com seus advogados.