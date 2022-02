Bolsonaro diz que se empenhará para baixar inflação e gerar empregos

Em seu segundo dia de viagem ao Nordeste, região em que tenta melhorar a avaliação de seu governo, o presidente Jair Bolsonaro disse nesta quarta-feira que se empenhará em baixar a inflação e criar mais empregos neste ano, dois pontos que, de acordo com as pesquisas, têm prejudicado seu desempenho nas intenções de voto para a tentativa de reeleição em outubro.

"No corrente ano vamos trabalhar para baixar a inflação e criar mais empregos para vocês", disse, em um discurso durante uma cerimônia no Rio Grande do Norte alusiva a uma das obras da transposição do Rio São Francisco.

Pesquisas encomendadas pelo PL, partido do presidente, mostram que inflação e desemprego estão entre as maiores críticas ao governo e que a melhora desses indicadores pode melhorar também a intenção de voto em Bolsonaro.

Em quase meia hora de discurso, Bolsonaro atacou adversários e falou das "consequências" de elegerem algum dos seus adversários, acusando todos de corrupção.

O presidente está desde a terça-feira no Nordeste, região onde tem a pior avaliação, em uma viagem que passa por quatro Estados e cinco cidades.