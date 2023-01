Bancada do PDT anunciará apoio à reeleição de Pacheco no Senado

O PDT no Senado anunciará, nesta segunda-feira, 23, apoio da bancada à reeleição do atual presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). O anúncio será às 17h30 na sede da sigla em Brasília com a presença do presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, que receberá Pacheco.

Além de Lupi, estarão presentes os senadores do PDT na Casa, Weverton Rocha (MA) e Leila Barros (DF).

Conforme mostrou o Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), aliados e até opositores de Pacheco avaliam que o senador ganhou novo fôlego para conseguir ser reconduzido ao cargo após os atos golpistas de 8 de janeiro em Brasília frente seu principal oponente na disputa pelo posto, o senador eleito Rogério Marinho (PL-RN), aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Após os ataques, Pacheco se manteve ao lado do Judiciário, enquanto Marinho tem mantido o discurso bolsonarista como mote de campanha.