Avião cai em Itanhaém, no litoral de SP, e deixa ao menos um morto

Um avião de pequeno porte caiu, no fim da tarde deste domingo, 9, em Itanhaém, no litoral de São Paulo. De acordo com informações da Defesa Civil, há um homem morto e outro foi retirado das ferragens da aeronave e transportada para atendimento médico.

A queda ocorreu na Rua Mogi das Cruzes, na Praia de Gaivota. A ocorrência foi registrada às 17h55. Segundo as últimas informações, equipes do Corpo de Bombeiros estão no local do acidente. A via fica próximo à Aldeia Indígena Awa Porungawa Dju, na região de Peruíbe.

A aeronave é do modelo CESNA, asa fixa, de instrução, com prefixo PT-AKY.