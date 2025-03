Voepass suspende operações e 33 mil bilhetes serão remarcados ou reembolsados

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) suspendeu as operações da Voepass nesta terça-feira, 11, afetando cerca de 33 mil bilhetes vendidos, considerando ida e volta. A maior parte dessas passagens foi comercializada pela Latam, que possuía um acordo de compartilhamento de voos (codeshare) com a companhia regional.

A Latam, a partir de hoje, começará a notificar os passageiros sobre as opções disponíveis para remarcação. As alternativas incluem a transferência dos bilhetes para voos de outras empresas, sem custo adicional, ou o reembolso integral. A remarcação dependerá da disponibilidade de assentos nas companhias parceiras Gol e Azul, que assumiram os trechos anteriormente operados pela Voepass.

A Voepass, que operava com seis aeronaves e atendia 15 destinos comerciais, vinha enfrentando uma crise operacional desde o acidente aéreo em Vinhedo (SP), em agosto de 2024, que resultou na morte de 62 pessoas. Após o acidente, a Anac intensificou a fiscalização na empresa, exigindo medidas corretivas como redução da malha aérea e mudanças na gestão. Em outubro de 2024, a empresa teve que implementar um plano de ações para corrigir as irregularidades apontadas, mas, após novas auditorias, o órgão identificou uma piora na gestão e no cumprimento das exigências.

A Anac explicou que, devido a falhas no sistema de gestão da Voepass e à perda de capacidade da empresa para corrigir riscos operacionais, a confiança na companhia foi comprometida, o que levou à suspensão de suas operações. Técnicos do governo indicam que é improvável que a empresa retome os voos.

A Latam informou que os passageiros afetados poderão alterar suas reservas diretamente no site da companhia, sem multa ou diferença tarifária, desde que a alteração seja feita dentro da validade da passagem e sujeita à disponibilidade de voos. Para rotas em que a Latam não opera, os passageiros serão acomodados em voos de outras companhias ou terão direito ao reembolso integral da passagem.