Atos contra PEC da Blindagem e PL da anistia levam milhares às ruas em diversas capitais

Protestos contra a PEC da Blindagem e a anistia, que avançaram na Câmara durante a semana, levaram milhares de brasileiros às ruas neste domingo, 21, em diversas capitais.

As manifestações foram convocadas às pressas pelas frentes Povo Sem Medo e Brasil Popular, ligadas ao Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) e ao Partido dos Trabalhadores (PT), além de movimentos como Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra e Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto.

Enquanto os protestos ocorriam no Brasil, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o vice, Geraldo Alckmin, embarcaram para Nova York, onde participam da Assembleia Geral da ONU. Lula deve discursar na abertura do encontro na próxima terça-feira, 23. O Palácio do Planalto não se manifestou.

A expectativa dos organizadores era de atos em pelo menos 22 capitais.

LEIA MAIS:

São Paulo e Rio de Janeiro

Na Avenida Paulista, em São Paulo, o início da mobilização coincidiu com o fechamento das pistas aos domingos.

Por volta das 13h, sindicatos, partidos como PT, PCdoB e PSOL e coletivos sociais estendiam faixas, distribuíam adesivos com “Sem anistia” e leques com críticas à proposta aprovada na Câmara.

Havia manifestantes com camisetas da Seleção Brasileira e bonés com o slogan “O Brasil é dos brasileiros”, em alusão a uma resposta ao movimento MAGA de Donald Trump.

Segundo o "Monitor do debate político", da USP, a manifestação convocada na Avenida Paulista, em São Paulo, por movimentos de esquerda e artistas reuniu 40.004 mil pessoas. A margem de erro é de 4.800 pessoas, para mais ou para menos, e a medição foi realizada às 15h30.

No Rio de Janeiro, o ato teve início no Posto 5, em Copacabana, com a expectativa de apresentações de Chico Buarque, Caetano Veloso e Gilberto Gil ao longo do dia e da noite.

Também confirmaram presença nos atos da capital carioca artistas como Paulinho da Viola, Djavan, Ivan Lins Lenine, Geraldo Azevedo, Jorge Vercillo, Maria Gadu, Pretinho da Serrinha, Zé Ibarra, Marina Sena e o conjunto Os Garotin são alguns nomes que confirmaram presença.

Capitais pelo Brasil

Salvador, Belo Horizonte, Manaus, Maceió, Natal, Belém, São Luís, Teresina, Campo Grande, Brasília e João Pessoa já tiveram atos desde a manhã deste domingo.

Na capital federal, manifestantes se reuniram em frente ao Museu Nacional da República, com faixas que chamavam a proposta aprovada de "PEC da Bandidagem" e apontavam a extrema-direita como "inimiga do povo". O grupo marchou até o Congresso Nacional.

Entre os oradores, esteve o ex-ministro José Dirceu. Em seu discurso, criticou o Congresso e cobrou a tramitação de projetos que aumentam a tributação sobre a população mais rica.

Manifestantes durante protestos contra a PEC da Blindagem e a anistia em Brasília neste domingo, 21 (Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Em Salvador, o ato partiu do Cristo da Barra. O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) compartilhou imagens da mobilização nas redes sociais. No trio elétrico, discursaram artistas como a cantora Daniela Mercury e o ator Wagner Moura.

Em Natal e em João Pessoa, as manifestações ocorreram em meio a gritos contra Hugo Motta, que foi eleito pela Paraíba. Em Maceió, o ato ocorreu na orla da Pajuçara, com participação da cantora Simone, que também discursou aos presentes. Em Teresina, os manifestantes se reuniram na praça Pedro 2º, na região central. Em São Luís, os manifestantes se reuniram no centro histórico.

Em Belo Horizonte, manifestantes se concentraram na Praça Raul Soares e seguiram até a Praça Sete com cartazes de “Sem anistia” e “Em defesa da democracia”. A deputada federal Duda Salabert (PDT-MG) criticou a proposta de blindagem a parlamentares. Participaram do ato artistas mineiros, como Fernanda Takai, da banda Pato Fu.

Em Curitiba, manifestantes se reuniram na Boca Maldita, no centro, debaixo de uma chuva intermitente na tarde deste domingo. No Norte do país, manifestantes foram às ruas em Belém e em Manaus.

PEC da Blindagem e PL da Anistia

Os atos ocorrem em meio a um avanço significativo na Câmara de projetos considerados protetivos a parte do centrão e da direita na semana passada. Por isso, foram convocados por movimentos de esquerda, embora o governo de Lula queira se distanciar dos atos para evitar atritos com o Congresso.

Na terça-feira, 16, os deputados votaram e aprovaram a PEC da Blindagem, que amplia as proteções legais de parlamentares ao mudar regras para prisão e a abertura de processos criminais contra deputados e senadores.

O texto foi entendido por juristas e professores de Direito como possível estímulo a integrantes de organizações criminosas para investirem em campanhas eleitorais para se elegerem e se blindarem de processos judiciais.

Na quarta-feira, 17, a Câmara aprovou a urgência na tramitação do chamado PL da Anistia em votação expressiva (311 favoráveis a 166 contra).

O resultado foi entendido como uma vitória da direita e da oposição no Congresso, uma vez que essa é uma de suas principais bandeiras políticas.

Após a aprovação da urgência, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), selecionou o deputado Paulinho da Força (Solidariedade-SP) como relator. Ele, por sua vez, disse que o texto final do projeto será diluído e tratará da dosimetria de penas. Paulinho diz querer votar a matéria no plenário na semana que vem.