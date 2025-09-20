Brasil

Relator da PEC da Blindagem no Senado diz que opinará pela rejeição do texto

Parlamentar faz parte da bancada do MDB, que já anunciou ser contra a proposta

Alessandro Vieira: senador foi escolhido para relatar a PEC da Blindagem (Fonte: Agência Senado)

Agência o Globo
Agência de notícias

Publicado em 20 de setembro de 2025 às 10h22.

Escolhido para relatar a PEC da Blindagem, o senador Alessandro Vieira (MDB-SE) disse nesta sexta-feira que opinará pela rejeição do texto na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), primeira parada da proposta na Casa.

Ao GLOBO, o parlmantar reforçou que irá dar um parecer técnico.

— Vou mostrar tecnicamente o tamanho do desastre. Os crimes graves que estão sendo abrigados pela blindagem.

A Câmara dos Deputados aprovou na noite de terça-feira a chamada PEC da Blindagem, proposta que dificulta a prisão e a abertura de ações penais contra parlamentares, além de ampliar o alcance do foro privilegiado para incluir presidentes de partidos.

A proposta inclui um dispositivo que permite aos parlamentares derrubarem uma prisão em flagrante de um de seus pares. Nessas situações, caberá à Casa Legislativa respectiva — Câmara ou Senado — decidir se mantém ou não a medida. Caso seja indeferido, a prescrição do processo ficará suspensa durante o exercício do mandato.

Na quinta-feira, o líder do MDB no Senado, Eduardo Braga, anunciou que a bancada do partido, que inclui Vieira, iria se posicionar contra a PEC. Para o partido, a proposta representa impunidade e um retrocesso grave para a democracia e para a transparência pública.

“A PEC transforma imunidade parlamentar em impunidade absoluta. Além de minar a transparência, cria um precedente extremamente perigoso. Não podemos permitir que deputados e senadores fiquem acima da lei”, disse Braga em trecho da nota.

Segundo o posicionamento, a bancada do MDB se posicionará contra a PEC em todas as etapas. Na Comissão de Constituição e Justiça, os senadores do partido devem apontar a inconstitucionalidade do texto. Caso a proposta avance para o plenário, o MDB vai manter a posição contrária ao longo dos dois turnos.

