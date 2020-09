Assembleia do Rio vota impeachment do governador Wilson Witzel

O plenário da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) vota nesta quarta-feira, 23, o projeto de resolução que autoriza o prosseguimento do processo de impeachment contra o governador Wilson Witzel (PSC). Na semana passada, uma comissão especial da Alerj analisou o relatório e aprovou o texto por unanimidade, com 24 votos a zero.

A sessão vai começar a partir das 15 horas e cada um dos 25 partidos têm direito de até uma hora para debater o tema. Após as discussões, o governador e a defesa podem falar por até uma hora. Logo depois, tem início a votação, que é aberta.

Pelo menos dois terços dos 70 deputados estaduais – o equivalente a 47 – precisam autorizar a continuação do impeachment. Caso isso aconteça, a denúncia é encaminhada para o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ), que formará um tribunal misto de julgamento composto por cinco deputados e cinco desembargadores.

A situação é complicada para o governador e há uma grande tendência de que os deputados estaduais aprovem o relatório. Com isso, o governador terá um novo afastamento, de 180 dias, que começa a contar no momento em que o tribunal misto receber a denúncia. O ritual é protocolar, já que Witzel foi afastado do cargo pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no começo de setembro. Desde então, quem assumiu foi o vice, Cláudio Castro (PSC).

Em junho, a Alerj aprovou por unanimidade a abertura de processo contra o governador afastado. A decisão cabia apenas ao presidente, o deputado André Ceciliano (PT), mas ele preferiu levar a questão ao plenário.

Witzel é acusado pelo Ministério Público Federal de ter desviado recursos em meio à pandemia. Novas acusações ainda estão sendo apresentadas contra o governador, envolvendo novos esquemas de corrupção no governo fluminense.