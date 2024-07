As 10 cidadas brasileiras com mais qualidade de vida

O Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon), em parceria com Fundación Avina, Amazônia 2030, Anattá Pesquisa e Desenvolvimento, Centro de Empreendedorismo da Amazônia e Social Progress Imperative, divulgou nesta semana o primeiro relatório do Índice de Progresso Social do Brasil (IPS Brasil), que mede a qualidade de vida nos 5.570 municípios brasileiros, nas 26 unidades federativas e o Distrito Federal.

O resultado mostrou que oito das dez melhores cidades para se viver no Brasil estão em São Paulo, concentradas no interior do estado. Entre as 20 piores estão cidades na Amazônia. A melhor cidade do ranking foi Gavião Peixoto, com população de menos de 5 mil pessoas. No pódio, também estão Brasília, no Distrito Federal, e São Carlos, em São Paulo. A pior nota foi Uiramatã, no extremo norte de Roraima.

O IPS Brasil utilizou 52 indicadores de órgãos oficiais e de institutos de pesquisa, como o DataSUS, Conselho Nacional de Justiça, Mapbiomas, Anatel e CadÚnico, para definir três dimensões principais: Necessidades Humanas Básicas; Fundamentos para o Bem-estar; e Oportunidades. Os itens têm quatro componentes e formam uma média final.

De acordo com o tipo de dado, os indicadores podem ter peso diferentes entre eles. A metodologia pode ser vista aqui.

Ranking Município UF IPS Brasil 1 Gavião Peixoto SP 74,49 2 Brasília DF 71,25 3 São Carlos SP 70,96 4 Goiânia GO 70,49 5 Nuporanga SP 70,47 6 Indaiatuba SP 70,47 7 Gabriel Monteiro SP 70,42 8 Águas de São Pedro SP 70,37 9 Jaguariúna SP 70,29 10 Araraquara SP 70,22

O índice global é publicado anualmente desde 201, em 170 países. Além do IPS Global, diversas iniciativas subnacionais foram implementadas em países como México, Índia, Estados Unidos, Reino Unido e União Europeia.

O lançamento do IPS Brasil representa um marco para o desenvolvimento social e ambiental do país. O Brasil, com sua imensa diversidade e dimensão continental, é o quinto maior país do mundo. Segundo o Censo Demográfico 2022 do IBGE, a população brasileira soma atualmente 203 milhões de habitantes, dos quais 57% residem em apenas 319 municípios.

A partir de 2024, o IPS Brasil será atualizado anualmente, permitindo a comparação do desempenho socioambiental dos municípios ao longo do tempo. Esta atualização frequente é crucial para captar mudanças e tendências, contribuindo para a melhoria da gestão pública e o aperfeiçoamento contínuo das políticas públicas.