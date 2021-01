Arrecadação do IPVA e ICMS cresceu em 2020, mesmo com pandemia

O secretário especial da Fazenda do Ministério da Economia, Waldery Rodrigues, destacou a recuperação da arrecadação de estados e municípios em 2020, passada a fase mais intensa da pandemia do novo coronavírus.

Segundo ele, enquanto a arrecadação da União no ano passado recuou 3,75% ante 2019, em termos nominais, a arrecadação dos estados, na mesma comparação, avançou 2,14%, considerando os resultados de 70% dos Estados. “A arrecadação de estados e municípios apresentou forte recuperação”, disse Waldery nesta segunda-feira, 25.

Waldery afirmou ainda que a recuperação da arrecadação está “bastante sólida” e que o “fundo do poço” para o recolhimento de tributos da União ocorreu em maio do ano passado. “Já o fundo do poço para arrecadação de Estados e municípios foi em junho”, disse.

Os dados da Receita Federal mostraram que a arrecadação da União em termos nominais, cedeu 3,75% em 2020, como citado por Waldery. No entanto, a arrecadação em termos reais (ajustada pela inflação) cedeu 6,91% no ano passado.