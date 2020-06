Argentina anuncia diminuição da nuvem de gafanhotos próxima ao Brasil

A Argentina anunciou uma diminuição da população de gafanhotos na província de Corrientes, que fica na fronteira com Brasil e Uruguai. Segundo o Serviço Nacional de Saúde e Qualidade Agroalimentar da Argentina (Senasa), a nuvem atualmente está localizada 55 quilômetros a oeste de Curuzú Cuatiá, cidade a aproximadamente 180 quilômetros de distância do município de Barra do Quaraí, no Rio Grande do Sul.

As autoridades argentinas informaram que os resultados deste sábado, 27, se deram após ações aéreas realizadas pela província de Corrientes. Além disso, a baixa temperatura contribuiu para o deslocamento dos insetos, monitorado de perto por uma equipe de especialistas da Senasa.

Neste domingo, 28, o órgão e a província deram prosseguimento às ações conjuntas para controlar a nuvem de gafanhotos. Dessa vez, porém, as medidas foram terrestres.

A queda acentuada das temperaturas, somada à previsão de chuvas, também pode beneficiar o Brasil, ao evitar que a nuvem de gafanhotos entre no País. Na última quinta-feira, 25, o Ministério da Agricultura declarou estado de emergência fitossanitária no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, por risco de surto da praga.

Imagens da nuvem de gafanhotos foram compartilhadas na última semana na internet e mostravam o alto número de indivíduos da praga agrícola.

Plaga de langostas llega a Argentina: comen como 350.000 personas Los voraces insectos provienen de Paraguay y tienen en alerta a los agricultores de la provincia de Formosa. Los productos amenazados por estos insectos son los cultivos de mandioca, maíz, caña de azúcar. pic.twitter.com/1KDB2VjGHo — 𝑱𝒐𝒓𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒗𝒂𝒏𝒂𝒍𝒆𝒔 𝑨. #QuedateEnCasa (@jravanales) June 19, 2020

Procurado pela reportagem, o ministério ainda não se pronunciou sobre o anúncio das autoridades argentinas.