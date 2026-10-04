Apuração para governador no Ceará: veja quem está ganhando

Os eleitores do Ceará vão às urnas neste domingo, 4, para escolher o próximo governador. O estado tem cerca de 7 milhões de eleitores aptos a votar nas eleições de 2026, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A votação acontece das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Após o fechamento das urnas, os resultados serão divulgados progressivamente pelo TSE.

A disputa pelo governo do Ceará reúne oito candidatos.

Quem está ganhando no Ceará?

A apuração no Ceará será atualizada conforme os votos forem contabilizados pela Justiça Eleitoral.

Os números divulgados durante a noite da eleição representam a totalização oficial dos votos processada pelo TSE.

Quem são os candidatos a governador no Ceará

Danilo Soares (DEMOCRATA) — 35

Delegado Huggo (MISSÃO) — 14

Vera Lúcia (NOVO) — 30

Ieri Braga (PCO) — 29

Ciro Gomes (PSDB) — 45

Zé Batista (PSTU) — 16

Elmano de Freitas (PT) — 13

Serley Leal (UP) — 80